Violenta disputa por vivienda entre familiares: el baleado recibió dos disparos y hay dos heridos a puñaladas

Una disputa por una vivienda en Paraná terminó con un hombre herido de dos balazos, otras dos personas apuñaladas y tres detenidos, tras un violento enfrentamiento entre familiares que comenzó en Villa Huesito y se extendió hasta las inmediaciones del arroyo del barrio 33 Orientales. La Policía desplegó un importante operativo y continúa buscando el arma de fuego utilizada durante el ataque.

El comisario Guillermo González, segundo jefe del Servicio 911 y Videovigilancia, confirmó a Elonce que el conflicto se originó cuando algunos integrantes de una familia intentaron desplazar a otros de una vivienda. La discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento en el que se utilizaron armas de fuego y armas blancas.

"Esta problemática inicia en principio por una disputa por una vivienda. Querían despojar a integrantes de esta familia de esa vivienda y se inicia el conflicto, donde resulta lesionada una persona con un arma de fuego, como así también otras dos personas heridas con arma blanca", explicó el funcionario policial.

El hombre baleado recibió disparos en el tórax y el abdomen

Uno de los datos más importantes confirmados por González es que la víctima del ataque con arma de fuego recibió dos impactos, uno en el tórax y otro en el abdomen. El hombre fue trasladado al hospital San Martín de Paraná, donde permanece bajo atención médica. "En cuanto a la persona lesionada, tendría dos disparos de arma de fuego, uno a la altura del tórax y otro en el abdomen. Está siendo atendido en el San Martín", precisó el comisario.

Si bien las heridas no serían leves, el funcionario señaló que, de acuerdo con la información médica disponible al momento de sus declaraciones, el paciente no presentaba riesgo de vida. No obstante, continuaba siendo examinado para establecer el alcance de las lesiones.

Tres detenidos y dos investigados por tentativa de homicidio

El enfrentamiento motivó la intervención de efectivos de la garita policial del barrio 33 Orientales, personal de la División 911, Comisaría Primera y División Homicidios, quienes desplegaron un operativo para localizar a los involucrados. "A raíz de este hecho, rápidamente se realiza un operativo y se logra aprehender a los supuestos autores", informó González.

El segundo jefe del Servicio 911 confirmó que tres personas mayores de edad quedaron detenidas a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos. Dos de ellas son investigadas por el supuesto delito de tentativa de homicidio. "Hay tres personas detenidas, dos de ellas por el supuesto delito de tentativa de homicidio", detalló el funcionario al dialogar con Elonce.

Las identidades de los involucrados no fueron difundidas. González aclaró que se trata de personas pertenecientes a un mismo entorno familiar, aunque con diferentes apellidos, y que el conflicto por la propiedad desencadenó la violencia.

Buscan el arma de fuego en el arroyo

Mientras se concretaban las detenciones, numerosos policías recorrían con linternas las inmediaciones del arroyo, donde se sospecha que pudo haber sido descartada el arma de fuego utilizada en el enfrentamiento.

González explicó que se solicitó la colaboración de Bomberos para realizar un rastrillaje en el sector, debido a que el arma todavía no había sido localizada. "Se ha solicitado la colaboración de personal de Bomberos para el rastrillaje que se está realizando en búsqueda del arma de fuego, la cual se utilizó para cometer este ilícito, que al momento no ha sido localizada, pero se continúa con la búsqueda", manifestó.

A diferencia del arma de fuego, los investigadores consiguieron recuperar otros elementos vinculados con la agresión. "Sí se ha logrado secuestrar dos armas blancas que también fueron utilizadas en este hecho", confirmó el comisario.

Pericias y fuerte presencia policial durante la noche

En paralelo, personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recolectar evidencias. Entre las tareas realizadas se incluyeron pruebas de dermotest, destinadas a aportar elementos a la investigación. "Ha finalizado de trabajar personal de Policía Científica, realizando el dermotest acá en el lugar, y a medida que va finalizando van siendo trasladadas", explicó González, en referencia a las actuaciones y los detenidos.

El operativo abarcó sectores de Villa Huesito, la zona de calle Ituzaingó antes de Florencio Sánchez y las inmediaciones del arroyo, a la altura del barrio 33 Orientales. La Policía también adoptó medidas para preservar la identidad de los testigos, debido a que se trata de vecinos del sector. González confirmó que esta precaución busca resguardar su seguridad mientras avanza la investigación.

Temor a nuevos enfrentamientos entre familiares

La magnitud del episodio motivó que la Policía mantuviera una importante presencia preventiva en el barrio, incluso después de las detenciones y de las primeras actuaciones periciales.

Consultado sobre la posibilidad de que el conflicto familiar volviera a generar incidentes, González confirmó que los patrullajes continuarían durante la noche. "Por el momento tenemos una fuerte presencia y la vamos a continuar, a los fines de evitar que ocurra otro tipo de incidente", aseguró a Elonce.

La investigación permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá determinar las responsabilidades de los involucrados, esclarecer cómo se produjeron las agresiones y establecer la participación de cada detenido.

Mientras tanto, el hombre baleado continúa bajo atención médica y la búsqueda del arma de fuego sigue siendo una de las tareas pendientes del operativo policial.