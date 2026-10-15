Pelea y ataque con gas pimienta en cine de Paraná: imponen medidas restrictivas por 30 días a las agresoras

La Justicia de Entre Ríos dictó medidas de restricción preventiva contra dos mujeres imputadas por el ataque con gas pimienta en cine de Paraná, registrado durante la noche del miércoles 14 de octubre, según dio cuenta Elonce.

La jueza de Garantías Elisa Zilli resolvió este jueves que las acusadas, de 51 y 27 años, permanezcan bajo prohibición de acercamiento y contacto por el término de 30 días, en el marco del legajo de investigación penal que lleva adelante el fiscal Martín Abraham.

Las acusadas, identificadas como M.R.P. y C.A.R., quienes mantienen un vínculo de madre e hija, habían pasado la noche detenidas en la Alcaidía de Tribunales tras ser interceptadas por personal policial cuando intentaban retirarse del Shopping Paso del Paraná.

Medidas preventivas por 30 días

La medida cautelar, que rige hasta el próximo 14 de noviembre, fue adoptada luego de una exposición y denuncia formal realizada por las víctimas en la sede de la Comisaría Octava de la capital provincial, se confirmó a Elonce.

A partir de la resolución judicial dictada este mediodía, las dos imputadas tienen estrictamente prohibido acercarse, comunicarse o tomar cualquier tipo de contacto con las víctimas o sus familiares, se indicó a Elonce.

Según confirmaron fuentes tribunalicias, las restricciones obligan a las agresoras y a su entorno familiar a abstenerse de enviar mensajes o interactuar mediante redes sociales, así como, a retirarse inmediatamente, de cualquier espacio público o privado, donde se encuentren las denunciantes. Asimismo, se informó que las acusadas solicitaron la asistencia de la defensa pública.

Un altercado por ubicaciones que escaló en agresión

El violento episodio se desencadenó alrededor de las 23:00 en la sala 4 del complejo cinematográfico "Las Tipas", ubicado en el centro comercial de las calles Corrientes y San Lorenzo.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el conflicto se inició por una discusión por las ubicaciones de las butacas que ocupaba cada grupo dentro del recinto de proyección, dio cuenta Elonce.

La disputa verbal escaló en cuestión de minutos hacia agresiones físicas directas, registrándose empujones, tirones de pelo y golpes de puño entre las involucradas. En medio del enfrentamiento, una de las mujeres accionó un aerosol de gas pimienta, lo que provocó que el químico irritante se esparciera velozmente dentro del recinto cerrado y afectara al resto del público asistente.

Ante el descontrol generado dentro de la sala, el personal del centro comercial solicitó de urgencia la intervención del servicio 911 de la Policía de Entre Ríos.

Los agentes policiales acudieron al shopping y lograron frenar el intento de huida de las imputadas, asegurando su traslado a la Alcaidía por disposición de la Fiscalía interviniente.

Evacuación y asistencia médica

La sustancia irritante se dispersó en pocos segundos por el recinto cerrado de la sala 4, generando momentos de gran tensión y zozobra. La nube tóxica afectó de manera directa a numerosos espectadores que no tenían relación alguna con la discusión, provocando cuadros inmediatos de tos continua, ardor ocular intenso y severas dificultades para respirar.

Debido a la gravedad de los síntomas que presentaron los concurrentes y la imposibilidad de permanecer en el lugar, la administración del cine dispuso la suspensión inmediata de la función cinematográfica. Las autoridades ordenaron la evacuación completa de la sala y solicitaron la presencia de personal médico para brindar los primeros auxilios a las personas afectadas por el gas.

Investigación

Con la imposición de las medidas restrictivas dispuestas por la jueza Zilli, la causa entra en etapa de producción de pruebas para esclarecer las responsabilidades penales de las imputadas.

Las actuaciones iniciadas por la Policía y el Ministerio Público Fiscal buscan determinar de manera precisa el grado de participación de cada una de las detenidas en este grave hecho de violencia urbana.