Pelea y ataque con gas pimienta en cine de Paraná: gerente anunció acciones contra las involucradas

Pelea en cine de Paraná / Paulo Brunone, gerente de Las Tipas

El gerente del cine Las Tipas, Paulo Brunone, confirmó que debieron evacuar todas las salas del complejo ubicado en el Shopping Paso del Paraná tras la violenta pelea entre mujeres y el uso de gas pimienta. En diálogo con Elonce, explicó cómo actuó el personal, qué medidas tomaron con los espectadores y adelantó que la empresa iniciará acciones contra las involucradas.

El episodio ocurrió el miércoles 14 de octubre, alrededor de las 23, cuando una discusión por la ubicación de unas butacas derivó en agresiones físicas. Dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas por disposición judicial.

Brunone señaló que recibió llamadas y mensajes durante la noche que le informaron sobre lo ocurrido. “Las imágenes son más que elocuentes”, expresó.

Evacuaron todas las salas por el gas pimienta

El gerente explicó que los empleados intentaron controlar la situación antes de que se produjeran las agresiones. “Nuestro personal actúa pidiendo primero que se calmen y luego ya involucrados en la misma pelea”, relató.

Posteriormente intervino la seguridad del shopping y se solicitó la presencia policial. “Tuvimos que desalojar todas las salas por la salida de emergencia así no entraban en contacto con el gas pimienta”, confirmó Brunone.

El responsable del complejo aclaró que la decisión se tomó para preservar la salud de todos los espectadores, ya que había funciones en desarrollo en distintas salas.

La discusión comenzó por las butacas

Según la información que recibió de las personas involucradas, el conflicto se habría originado porque algunas espectadoras no estaban sentadas en los lugares correspondientes.

“Aparentemente estaban mal ubicadas, le pidieron por favor que respeten las ubicaciones y eso habría detonado, pero media hora después de que había iniciado la película, no fue en el momento”, explicó.

Brunone confirmó que antes de la pelea el personal había intervenido dos veces para pedir que dejaran de hablar y molestar al resto de los espectadores.

Recordó que las entradas son numeradas y que cada persona debe respetar la butaca adquirida. “Es inédito lo que acaba de pasar en Paraná. Nosotros tenemos 40 salas y nunca hemos tenido un evento de esta magnitud”, sostuvo, en referencia a la actividad de la empresa.

Pelea y ataque con gas pimienta en cine de Paraná: gerente anunció acciones contra las involucradas

El cine iniciará acciones contra las involucradas

El gerente adelantó que la empresa avanzará con medidas legales por lo sucedido. “Vamos a tomar, por supuesto, las acciones pertinentes contra estas personas porque atentaron contra el público presente, contra el cine y contra las buenas costumbres que debemos tener todos en espacios públicos”, afirmó.

También confirmó que integrantes del personal ya realizaron denuncias y que la empresa iniciará las actuaciones correspondientes.

Brunone consideró especialmente grave el uso de gas pimienta contra personas que habían concurrido al cine.

Respecto de las posibles consecuencias penales, aclaró que no cuenta con certezas jurídicas y que esa determinación corresponderá a la Justicia.

Devolvieron dinero y ofrecieron nuevas funciones

El gerente explicó que, debido a la evacuación, todas las funciones que estaban en desarrollo debieron suspenderse. “Se ha devuelto el dinero de muchas de las funciones, en otras se pidieron cambio de día, que querían ver la película”, detalló.

Aseguró que se atendieron las situaciones particulares de los espectadores y que quienes todavía no realizaron un reclamo pueden comunicarse con el establecimiento.

“Puede hacerlo a través de nuestros canales de WhatsApp, Instagram, teléfonos, presencialmente, y estamos a disposición del público que se vio damnificado por estas dos personas”, señaló.

Qué medidas de seguridad pueden adoptar

Consultado sobre posibles cambios en los controles de ingreso, Brunone explicó que el personal del cine no puede revisar las pertenencias de los espectadores.

Sin embargo, indicó que existen restricciones para el ingreso de bolsos de determinados tamaños y que algunos complejos ofrecen espacios monitoreados por cámaras para guardar pertenencias.

El gerente reiteró que el episodio no tiene antecedentes de esa magnitud en la actividad de la empresa y remarcó la importancia del respeto entre quienes concurren a espacios públicos.