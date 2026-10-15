La comisión vecinal Corrales renovó su gestión por dos años más y busca mejoras para el barrio

La comisión vecinal Corrales renovó su gestión por dos años más y buscará avanzar en distintas obras y mejoras para el barrio. Entre las principales prioridades se encuentran completar el asfaltado de calles, acondicionar espacios públicos y gestionar la instalación de cámaras de seguridad para reforzar la prevención.

“Desde el año 2022 tenemos la comisión y venimos trabajando paso a paso. Hemos conseguido cosas y, con esta renovación, queremos seguir mejorando el barrio”, expresó el presidente de la entidad, quien también destacó el trabajo conjunto con la presidenta de la Guardia del Paraná.

Las calles que necesitan asfaltado y mejoras

Uno de los principales reclamos de la comisión vecinal está relacionado con la infraestructura vial. Entre las prioridades mencionaron completar el asfaltado de calle Febre y Gobernador Miura, donde resta una cuadra para finalizar los trabajos.

También señalaron la necesidad de mejorar otras arterias del barrio, entre ellas Mansilla y Diagonal Corrales, además de avanzar con obras de mejorado y cordón cuneta.

La comisión busca que Diagonal Corrales cuente con mejores condiciones de circulación en el tramo comprendido entre Febre y las calles Antelo y Parera, donde actualmente falta cordón cuneta.

El proyecto para mejorar la plaza Santa Rita

Otro de los objetivos para esta nueva etapa de gestión es acondicionar la plaza Santa Rita, ubicada entre Gobernador Parra y Antelo. La propuesta contempla mejorar el espacio público y evaluar la posibilidad de construir un playón que permita desarrollar distintas actividades comunitarias.

En ese lugar se realizan ferias de emprendedores, por lo que la comisión considera importante contar con instalaciones adecuadas para recibir a los vecinos y a quienes participan de las iniciativas.

El propósito es que la plaza se encuentre en buenas condiciones y pueda consolidarse como un espacio de encuentro para las familias del barrio.

Destacaron las reparaciones de cañerías

Desde la comisión vecinal también valoraron los trabajos realizados para reparar cañerías que presentaban pérdidas en distintos sectores, especialmente sobre Gobernador Miura.

“Queremos agradecer porque se arreglaron varios caños que estaban rotos en toda Gobernador Miura. Ahora no pierden más y, por esa parte, agradecemos un montón lo que han hecho”, señalaron.

Sin embargo, remarcaron que todavía quedan necesidades pendientes y que continuarán con las gestiones para conseguir respuestas a los reclamos de los vecinos.

Seguridad y pedido de cámaras para el barrio

La seguridad es otro de los ejes de trabajo de la comisión vecinal Corrales. Según indicaron, mantienen reuniones con residentes y representantes de la Policía para abordar distintas situaciones y fortalecer la prevención.

“Las autoridades policiales siempre nos acompañan. Hemos tenido reuniones con vecinos y la Policía. Ellos siempre están con nosotros”, destacaron. Además, insistieron en la importancia de que los habitantes del barrio denuncien cualquier situación sospechosa que observen y colaboren con las medidas preventivas.

En ese marco, la comisión planteó como uno de sus objetivos gestionar la instalación de cámaras de seguridad en el barrio, con la intención de reforzar la vigilancia y contribuir a la tranquilidad de los vecinos.

Con la renovación de su mandato por dos años más, la comisión vecinal Corrales buscará dar continuidad a las gestiones iniciadas y avanzar en obras de infraestructura, mejoras en los espacios públicos y acciones vinculadas con la seguridad.