La vecinal Santa Lucía planifica proyectos y obras y renueva reclamos para el barrio

La comisión vecinal de Santa Lucía continúa trabajando en obras, gestiones y proyectos para mejorar la infraestructura y los servicios del barrio. Su presidenta, Alicia Glauser, y el vicepresidente, Luis Schmid, repasaron los avances concretados y los reclamos que todavía esperan respuestas.

Glauser, quien lleva 42 años vinculada al vecinalismo, destacó el trabajo colectivo de la comisión y la participación de los vecinos. “El vecinalismo es la base de lo fundamental, del vecino, del ciudadano, donde el ciudadano tiene la posibilidad de estar en una comisión, de solicitar, de pelear las cosas”, expresó en diálogo con Elonce.

La presidenta también remarcó que la tarea se realiza de manera voluntaria y valoró el compromiso del grupo. “Tenemos un grupo excelente de vecinas y vecinos que estamos juntos, la convivencia es especial entre nosotros. No hay discusiones; las discusiones son para el bien común y seguimos trabajando”, sostuvo.

Las obras y los proyectos para el barrio Santa Lucía

Uno de los avances destacados por la comisión fue la colocación de luminarias LED. Según detalló Schmid, se instalaron 325 columnas con sus respectivas luces, incluidas las últimas 110 que completaron una etapa de trabajos comprometida anteriormente.

“Se completó la licitación y se colocaron las luces y las columnas. Eso estaría completo en este momento”, explicó el vicepresidente.

La iluminación alcanzó distintos sectores del barrio, incluso zonas cercanas al arroyo y al asentamiento. Sin embargo, todavía queda pendiente un tramo de calle Houssay, donde la instalación depende de la disponibilidad de una línea eléctrica.

Otro de los proyectos en agenda es la renovación de la plaza del barrio. Glauser señaló que existe un compromiso municipal para avanzar con las mejoras, aunque los trabajos se realizarían después de otras intervenciones previstas en la ciudad.

“Entendemos muy bien el problema económico que está sufriendo el país y, en especial, nuestra ciudad. No podemos pedir grandes obras caras”, manifestó.

La propuesta contempla incorporar juegos, reparar el piso en los sectores que se inundan por estar hundidos, cambiar algunas lajas y sumar espacios verdes. El objetivo es mejorar las condiciones del lugar para que pueda ser disfrutado por las familias.

Reclamos por seguridad y pedidos de cámaras

La inseguridad es otro de los temas que preocupa a los vecinos de Santa Lucía. Schmid indicó que la comisión presentó notas ante las autoridades y reunió más de 300 firmas para solicitar medidas de prevención, entre ellas cámaras de seguridad y garitas para las plazas.

Según relató, recibieron una respuesta en la que les señalaron que no había recursos disponibles para concretar los pedidos, por lo que las iniciativas continúan pendientes.

El vicepresidente describió que los hechos denunciados corresponden principalmente a robos y hurtos. Ante esta situación, la comisión insistió en la necesidad de reforzar la prevención y mejorar la presencia de recursos de seguridad en el barrio.

Además, Schmid pidió a los vecinos que, ante cualquier hecho de inseguridad, se comuniquen con el 911. “Por favor, ante cualquier hecho de inseguridad, que llamen al 911, no a la comisaría ni a los grupos”, remarcó.

Ampliación del centro de salud y mejoras en la escuela

La comisión también destacó las gestiones realizadas para mejorar el Centro de Salud Santa Lucía. A través de un proyecto impulsado junto con el Ministerio de Salud, se consiguió avanzar con la construcción de una sala de espera, destinada a brindar mejores condiciones a quienes concurren para recibir atención.

Glauser recordó que el centro de salud comenzó a construirse en 1984 con participación de los propios vecinos y señaló que la ampliación era una necesidad de larga data.

“Los vecinos, con estas temperaturas tan bajas, tienen que ir a las tres de la mañana para pedir un número. A veces llegan o no, y esperan afuera a las cuatro o a las cinco. Habían puesto un toldo, pero del frío no protegía nada y en verano se morían de calor”, describió.

La presidenta indicó que la primera parte de la obra estaba próxima a inaugurarse, aunque todavía falta completar una segunda etapa para ampliar la sala de espera. La comisión continuará con las gestiones ante el Ministerio de Salud para conseguir los trabajos restantes.

Por otra parte, Schmid mencionó la solución de un problema que afectaba a la escuela Maestro. La cisterna del establecimiento llevaba dos años sin funcionar y, tras impulsar el expediente ante el Ministerio de Planeamiento y el Consejo General de Educación, se logró resolver el inconveniente.

Buscan regularizar las conexiones eléctricas

Entre los próximos pasos, la comisión vecinal prevé presentar una nota ante Enersa para solicitar la colocación de columnas en un sector de la cortada Spitaleri, en la zona del asentamiento.

Schmid explicó que en ese lugar hay cables colgados y conexiones que generan preocupación por las condiciones de seguridad. Según indicó, varios vecinos manifestaron su voluntad de regularizar el servicio y pagar por el consumo eléctrico.

“Vamos a hacer una nota para que se regularice eso. Viene regularizándose de a poco, pero viene. La idea es ponerles los medidores para que esta gente pague y sea más seguro”, sostuvo.

La comisión considera que la regularización de las instalaciones permitiría mejorar las condiciones del suministro y reducir los riesgos asociados a las conexiones precarias.

El salón vecinal, un espacio para los vecinos

Además de las obras de infraestructura, la comisión destacó el funcionamiento del salón vecinal, construido por sus propios integrantes y utilizado para actividades comunitarias y cursos.

Glauser señaló que allí se dictan capacitaciones municipales gratuitas y otras propuestas pagas, en las que los profesores reciben una remuneración por enseñar. También explicó que el mantenimiento del espacio depende, en buena medida, de los aportes de los vecinos y de los ingresos que se generan con los cumpleaños y otros encuentros.

La presidenta valoró el compromiso de quienes integran la comisión y aclaró que el trabajo no se limita a las personas que ocupan los cargos principales.

Finalmente, Glauser pidió que las comisiones vecinales tengan más espacios para difundir sus actividades y plantear las necesidades de cada sector. “Hay que darle a las comisiones vecinales el mismo tiempo que les dan a otras obras, porque son la base de la ciudad, donde la municipalidad se nutre de nosotros”, concluyó.