Presentaron un portal inmobiliario que reunirá hasta 20.000 propiedades de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios presentó un portal inmobiliario que permitirá consultar propiedades en venta y alquiler en toda Entre Ríos. La plataforma estaría operativa en unos 20 días y contará con un buscador con inteligencia artificial, según explicaron a Elonce.
El portal inmobiliario de Entre Ríos fue presentado este jueves en Paraná por integrantes del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia. La plataforma digital buscará reunir las propiedades ofrecidas por profesionales matriculados y facilitar las consultas de quienes deseen comprar o alquilar inmuebles. Durante la presentación, referentes del sector dialogaron con Elonce y adelantaron que el sistema estaría disponible para el público en aproximadamente 20 días.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Martilleros, con la participación de corredores inmobiliarios y autoridades de la institución. El proyecto apuntó a integrar las ofertas disponibles en diferentes localidades entrerrianas mediante una base de datos compartida.
Jerónimo Herrera, presidente del Tribunal de Disciplina, destacó el trabajo realizado para concretar la iniciativa. “Estamos muy contentos porque es un proyecto que vamos a presentar hoy, que es el portal inmobiliario de la provincia”, expresó. Además, aseguró que la propuesta demandó un importante esfuerzo y representó un objetivo largamente esperado por los profesionales.
Cómo funcionará el nuevo portal inmobiliario
Herrera explicó que la herramienta permitiría incorporar las propiedades administradas por corredores matriculados de toda la provincia. De esta manera, los usuarios podrían acceder a distintas ofertas desde una misma plataforma y realizar consultas directamente a las inmobiliarias.
“La idea es en unos 20 días estar saliendo y dando a conocer el portal a la sociedad”, señaló. Asimismo, indicó que durante ese período se completarían las tareas de incorporación de profesionales, carga de inmuebles y organización interna del sistema.
Uno de los aspectos destacados fue la incorporación de tecnología para simplificar las búsquedas. “El funcionamiento del portal es muy simple”, afirmó Herrera, quien explicó que el buscador tendría inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a encontrar propiedades de manera más rápida y sencilla.
Estiman que podrían publicarse unas 20.000 propiedades
Por su parte, Sergio Chirnicinero destacó que la plataforma permitiría conectar a los profesionales inmobiliarios de toda Entre Ríos y ampliar las posibilidades de acceso a la información para los interesados en comprar o alquilar.
“Somos más de 1000 inmobiliarias. Calculamos que si con un mínimo de 20 propiedades que suba cada uno, vamos a tener 20.000 propiedades publicadas en la provincia”, sostuvo. La cifra fue presentada como una estimación de la capacidad que podría alcanzar el portal una vez incorporadas las ofertas de los matriculados.
El referente también destacó que la plataforma incluiría herramientas para facilitar el trabajo profesional. “Para los chicos nuevos que empiezan a trabajar tiene incorporado un CRM, un programa de gestión que es gratuito”, explicó. Según indicó, el sistema también favorecería la colaboración entre colegas de distintas localidades.
Una herramienta esperada por los corredores inmobiliarios
Carolina Ledesma, integrante del sector, valoró la iniciativa y destacó que el proyecto permitió recuperar el interés de profesionales que se habían alejado de las actividades institucionales.
“Esta es una herramienta largamente esperada”, manifestó durante la presentación. También resaltó que la plataforma contribuiría a fortalecer los vínculos entre corredores de toda la provincia.
De esta manera, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios avanzó con una propuesta destinada a centralizar la oferta inmobiliaria de Entre Ríos, mejorar el acceso a las propiedades disponibles y facilitar el trabajo conjunto de los profesionales matriculados.