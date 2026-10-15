Netflix recortará 1.000 empleos, la mayor ronda de despidos desde 2022

Los codirectores ejecutivos anunciaron el recorte del 6% de su plantilla global en un ajuste estructural. La medida busca redirigir recursos hacia áreas de alto crecimiento mientras la competencia en el sector alcanza niveles inéditos.
Netflix anunció el despido de casi 1.000 empleados, lo que representa aproximadamente el 6% de su plantilla laboral global. La medida fue comunicada este miércoles por los codirectores ejecutivos de la compañía, Greg Peters y Ted Sarandos, mediante un memorando interno enviado al personal.
Según detalló la cúpula ejecutiva, las áreas más golpeadas por la reestructuración son los equipos de Producto, Tecnología, Asuntos Legales y Recursos Humanos.
"Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera", expresaron Peters y Sarandos en el comunicado al que tuvo acceso The Associated Press. A pesar del drástico recorte, la cúpula directiva argumentó que la empresa atraviesa un momento financiero sólido, pero que resulta indispensable mantener la "disciplina respecto de dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos" para continuar invirtiendo en áreas de alto impacto.
Ganancias en alza, pero con la mira en Wall Street
La decisión de reducir personal sorprende a primera vista por los números positivos que venía registrando la plataforma. Impulsada por el incremento en el precio de sus suscripciones y la suma de nuevos usuarios, la compañía con sede en California reportó en su segundo trimestre fiscal ganancias por 3.400 millones de dólares e ingresos por 12.560 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 9% y del 13%, respectivamente.
Sin embargo, las alarmas financieras se encendieron debido a que las proyecciones de la empresa para el tercer trimestre quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. A finales de 2025, Netflix contaba con aproximadamente 16.000 empleados de tiempo completo a nivel mundial, por lo que este ajuste se convierte en la mayor ronda de despidos que ejecuta el gigante del streaming en años.
Un mercado hipercompetitivo y un nuevo gigante en Hollywood
El recorte de personal se da en un contexto de altísima exigencia y reorganización en el mercado del entretenimiento digital. Aunque Netflix se mantiene como el líder indiscutido del sector, representando el 19% de la cuota de mercado según datos de la guía JustWatchrepresenta aproximadamente el 6% de su plantilla laboral global. , rivales como Amazon Prime Video y Disney+ continúan acortando distancias.
A la presión habitual se suma la reciente consolidación de un nuevo coloso de los medios: la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery tras una operación de 81.000 millones de dólares concretada bajo el sello de Skydance. Este movimiento reunirá a plataformas como HBO Max y Paramount+ bajo un mismo ecosistema que buscará unificarse en un único servicio de streaming masivo.
Como antecedente clave, la propia Netflix había cerrado un acuerdo preliminar para adquirir el estudio y negocio de streaming de Warner a finales del año pasado, pero terminó retirando su oferta formal en febrero, abriendo paso a la reconfiguración del mapa del entretenimiento que hoy la obliga a recalibrar su estrategia.