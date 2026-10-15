Netflix recortará 1.000 empleos, la mayor ronda de despidos desde 2022

Netflix anunció el despido de casi 1.000 empleados, lo que representa aproximadamente el 6% de su plantilla laboral global. La medida fue comunicada este miércoles por los codirectores ejecutivos de la compañía, Greg Peters y Ted Sarandos, mediante un memorando interno enviado al personal.

Según detalló la cúpula ejecutiva, las áreas más golpeadas por la reestructuración son los equipos de Producto, Tecnología, Asuntos Legales y Recursos Humanos.

"Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera", expresaron Peters y Sarandos en el comunicado al que tuvo acceso The Associated Press. A pesar del drástico recorte, la cúpula directiva argumentó que la empresa atraviesa un momento financiero sólido, pero que resulta indispensable mantener la "disciplina respecto de dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos" para continuar invirtiendo en áreas de alto impacto.

Ganancias en alza, pero con la mira en Wall Street

La decisión de reducir personal sorprende a primera vista por los números positivos que venía registrando la plataforma. Impulsada por el incremento en el precio de sus suscripciones y la suma de nuevos usuarios, la compañía con sede en California reportó en su segundo trimestre fiscal ganancias por 3.400 millones de dólares e ingresos por 12.560 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 9% y del 13%, respectivamente.

Sin embargo, las alarmas financieras se encendieron debido a que las proyecciones de la empresa para el tercer trimestre quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. A finales de 2025, Netflix contaba con aproximadamente 16.000 empleados de tiempo completo a nivel mundial, por lo que este ajuste se convierte en la mayor ronda de despidos que ejecuta el gigante del streaming en años.

Un mercado hipercompetitivo y un nuevo gigante en Hollywood

El recorte de personal se da en un contexto de altísima exigencia y reorganización en el mercado del entretenimiento digital. Aunque Netflix se mantiene como el líder indiscutido del sector, representando el 19% de la cuota de mercado según datos de la guía JustWatchrepresenta aproximadamente el 6% de su plantilla laboral global. , rivales como Amazon Prime Video y Disney+ continúan acortando distancias.

A la presión habitual se suma la reciente consolidación de un nuevo coloso de los medios: la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery tras una operación de 81.000 millones de dólares concretada bajo el sello de Skydance. Este movimiento reunirá a plataformas como HBO Max y Paramount+ bajo un mismo ecosistema que buscará unificarse en un único servicio de streaming masivo.

Como antecedente clave, la propia Netflix había cerrado un acuerdo preliminar para adquirir el estudio y negocio de streaming de Warner a finales del año pasado, pero terminó retirando su oferta formal en febrero, abriendo paso a la reconfiguración del mapa del entretenimiento que hoy la obliga a recalibrar su estrategia.