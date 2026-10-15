Compró un auto 0km y nunca se lo entregaron: deberán pagarle casi $100 millones

Una mujer que compró un auto 0km por internet y nunca lo recibió obtuvo un fallo que ordena indemnizarla con casi $100 millones. Había pagado $1.170.900 en 2018 por un Peugeot 5008, pero la empresa incumplió la entrega y las posteriores alternativas que ofreció.

La sentencia reconoció daños materiales, morales y punitivos. La suma de los importes de referencia alcanza los $99.382.500, aunque el monto definitivo será mayor al incorporar los intereses y la actualización prevista para la multa.

Según informó TN, el caso fue resuelto por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 9 de Mar del Plata. El tribunal consideró acreditado que la firma recibió el dinero de la operación y no entregó el vehículo.

Los pagos y la entrega incumplida

La compradora tenía 42 años cuando comenzó a buscar la versión más equipada del Peugeot 5008. Como no encontró opciones en Mar del Plata, recurrió a internet y contactó a una empresa de la Ciudad de Buenos Aires que anunciaba una unidad disponible.

El 24 de septiembre de 2018 depositó $126.000 y, tres días después, transfirió otros $1.044.900. Antes del segundo pago había recibido una factura proforma con el número de chasis y consultado a la automotriz para corroborar que correspondiera al modelo elegido.

La entrega del auto 0km estaba pactada para el 2 de octubre, pero no se concretó. Después de sucesivos incumplimientos, la compañía prometió entregar la camioneta dentro de los siguientes 30 días.

Otra promesa que tampoco se concretó

Ante las demoras, la mujer aceptó cambiar el modelo por otra unidad que, según le aseguró la empresa, estaría disponible en diez días hábiles. Esa alternativa tampoco terminó con la entrega del vehículo.

La situación le generó además dificultades para trasladarse. Como esperaba recibir la camioneta, ya había vendido su automóvil particular y debió recurrir a remises mientras aguardaba una solución.

Finalmente, inició una demanda contra la empresa y otros participantes a los que vinculaba con la operación. La Justicia examinó los pagos, el incumplimiento y las responsabilidades de las partes demandadas.

Cómo se calculó la indemnización

El juzgado fijó $70.720.000 por daño material, tomando como referencia el valor actual de una camioneta equivalente al auto 0km adquirido. También reconoció $5 millones por daño moral.

Por daño punitivo estableció una referencia inicial de $23.662.500, equivalente a 14,69 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3. Este componente deberá actualizarse al momento del pago, además de los intereses que correspondan según la sentencia.

El tribunal rechazó, en cambio, la demanda contra la automotriz y una concesionaria oficial. Según la información difundida, no se pudo acreditar que tuvieran un vínculo contractual con la firma que recibió las transferencias de la compradora.