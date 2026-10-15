Diputados: fracasó la sesión para rechazar el DNU 70 de Milei por falta de quórum

La sesión para rechazar el DNU 70 de Javier Milei fracasó en la Cámara de Diputados. La oposición reunió 121 legisladores, ocho menos de los necesarios. Las ausencias de representantes vinculados a gobernadores provinciales resultaron decisivas para el oficialismo.
La sesión para rechazar el DNU 70 de Javier Milei fracasó este jueves en la Cámara de Diputados, luego de que la oposición no consiguiera reunir el quórum necesario para iniciar el debate. La convocatoria estaba prevista para las 14, pero, transcurrida la media hora reglamentaria, solamente 121 legisladores habían ocupado sus bancas, ocho menos de los 129 requeridos.
El resultado representó una victoria parlamentaria para el oficialismo, que logró impedir el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, una de las principales herramientas normativas impulsadas por el Gobierno desde el inicio de su gestión.
La sesión especial también contemplaba el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad, el endeudamiento y la regularización de deudas familiares. Sin embargo, ninguno de esos proyectos pudo debatirse debido a la falta de quórum.
Las ausencias que favorecieron al oficialismo
Entre las ausencias decisivas estuvieron los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, vinculados al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega; y el misionero Daniel Vancsik.
Tampoco participaron el chubutense Jorge “Loma” Ávila, los tres diputados del bloque Independencia que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán. Esta última había firmado la convocatoria, pero finalmente no asistió.
Los 121 legisladores presentes pertenecían principalmente a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal y la Coalición Cívica. Desde el Gobierno celebraron el resultado y destacaron el acompañamiento indirecto de los bloques aliados.
Las negociaciones y el futuro del DNU 70
La convocatoria había perdido impulso durante los días previos por una combinación de decisiones judiciales y negociaciones políticas. Entre ellas, se destacó un fallo de la Corte Suprema que restituyó temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras.
Además, el oficialismo avanzó con un dictamen sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que contemplaba dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70, relacionado con la derogación de esa legislación.
La oposición pretendía rechazar íntegramente el decreto, lo que habría tenido consecuencias sobre distintas modificaciones normativas, entre ellas las vinculadas con alquileres, abastecimiento, medicina prepaga, telecomunicaciones y transporte aéreo.
En paralelo, quedó confirmada una nueva sesión para el 21 de octubre, con iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento que interesaban a sectores de la oposición dialoguista. De esta manera, el DNU 70 continuó vigente y su eventual rechazo parlamentario quedó pendiente.