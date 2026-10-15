Degradación de la red vial del campo: la propuesta de los caminos rurales sustentables para frenar la erosión

REDACCIÓN ELONCE
El deterioro del entramado vial en las zonas productivas afecta desde hace años a productores y familias del campo. La Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables advierte que las remociones mecánicas constantes agravan la pérdida de suelo y propone un cambio de paradigma.
El deterioro de las vías de tránsito en el sector agropecuario representa una problemática histórica que condiciona el desarrollo productivo y la vida cotidiana de las familias del campo. Sin embargo, en diversas regiones del país, especialistas advierten que las tareas de mantenimiento tradicionales podrían estar agravando la situación en lugar de solucionarla. En algunos sectores, las trazas se encuentran hasta dos o tres metros por debajo del nivel de los lotes vecinos debido a la erosión hídrica provocada por la remoción constante del terreno. Frente a esta realidad, la implementación de caminos rurales sustentables surge como una alternativa técnica y ambientalmente viable para frenar la pérdida de suelo y optimizar los recursos públicos y privados.
El ingeniero agrónomo Daniel Costa, presidente de la Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables, explica que esta degradación responde a un proceso estructural que lleva décadas en desarrollo. Independientemente de la topografía o del tipo de suelo de cada provincia, la intervención mecánica continua genera un impacto directo en la estabilidad del terreno. La eliminación sistemática de la cobertura vegetal y el movimiento superficial constante debilitan la estructura de la tierra, dejándola expuesta a la acción del agua de lluvia y el viento.
"Es un proceso que tiene más de 60 años la degradación de los caminos. Independientemente del tipo de suelo, de la topografía, si estamos en Entre Ríos, en Santa Fe, en Misiones o en cualquier lugar, todos, pero todos los caminos que de alguna manera están intervenidos regularmente con remociones permanentes de suelo y destrucción de vegetación, todos están por debajo del nivel de los campos a diferentes grados", remarca Costa.
La erosión hídrica y la pérdida de nivel en la traza
El fenómeno físico que sufren las vías de comunicación guarda una estrecha relación con los procesos que ocurren en los lotes agrícolas. Cuando la tierra se remueve para nivelarla o acondicionarla, pierde compactación y densidad, lo que facilita que el impacto de las gotas de lluvia desagregue las partículas y las arrastre hacia las canalizaciones laterales. Con el tiempo, este flujo constante de sedimentos hacia los cauces de agua provoca que la traza se hunda progresivamente respecto a los terrenos linderos.
"Reitero, la pérdida de suelo se da tanto tranqueras adentro contra o tranqueras afuera. ¿Por qué motivo hacen curvas de nivel y por qué motivo tratan de hacer el sistema de siembra directa y por qué motivo siempre verde, siempre diverso y tratar de estar cubierto el suelo? Es precisamente para que el suelo no sea arrastrado por las lluvias o el viento", detalla el titular de la asociación.
Para evitar que el perfil continúe descendiendo y los sedimentos terminen en los arroyos, los especialistas señalan que se deben aplicar criterios de conservación similares a los utilizados en la producción agrícola. La clave no reside en agregar materiales de alto costo desde zonas distantes, sino en aprovechar los recursos biológicos disponibles en el propio entorno sin generar gastos innecesarios de transporte.
El rol de la cobertura vegetal en la conservación vial
Frente a las alternativas convencionales como el perfilado o el agregado de ripio y tosca, la cobertura vegetal se presenta como una herramienta fundamental e insustituible para consolidar la superficie. Al mantener un tapiz de pasto bajo en las banquinas y los márgenes de la calzada, se logra fijar el suelo y prevenir la formación de cárcavas. Esta cobertura actúa como un escudo natural que absorbe la energía de las precipitaciones y ralentiza la escorrentía.
"Si nosotros le preguntáramos y dijéramos qué materiales ustedes disponen en Argentina que podemos disponer para estabilizar los caminos rurales, empezarían, en el caso de ustedes, arenas gruesas, el otro será piedras, diferentes materiales, pero nadie habla de la cobertura vegetal. La cobertura vegetal el máximo posible es un material indispensable e insustituible para el control de erosión", enfatiza Daniel Costa.
Para transformar la vegetación espontánea en un aliado técnico en lugar de un obstáculo, el uso de la cortadora de pasto reemplaza a las herramientas de disco o a las motoniveladoras pesadas. De esta manera, se mantiene una franja de rodamiento despejada para los vehículos y se conservan márgenes consolidados que amplían el ancho útil de la traza, brindando mayor seguridad al tránsito y reduciendo sustancialmente el riesgo de desbarrancamiento.
Eficiencia operativa y beneficios ambientales del modelo
La transición hacia este esquema de manejo no implica descartar la maquinaria vial, sino utilizarla de manera estratégica para intervenciones puntuales sin remover el suelo de forma indiscriminada. Cuando la tierra se mueve en seco, el paso de los vehículos genera huellas por falta de compactación; si llueve sobre esa superficie inestable, el barro y las canalizaciones se profundizan. La propuesta apunta a mantener la firmeza estructural mediante el desmalezado periódico y el bacheo focalizado.
"En la mayoría de las propuestas que se hacen, uno lo primero que hace, escucha hablar a la persona y se toca los bolsillos por las dudas porque digo, estos vienen por pedir más dinero o más inversiones. En este caso, lo notorio, lo satisfactorio y lo que están probando que ya se hizo allá hace años que otras comunas de la provincia de Santa Fe lo están haciendo, lo que notan son menores gastos", aclara el profesional.
Además del beneficio económico derivado del menor consumo de combustible y del menor desgaste de equipos pesados, el sistema aporta un valor ambiental estratégico en términos de sustentabilidad. Mientras que la intervención convencional emite carbono y degrada el ecosistema, el mantenimiento basado en pastos consolidados actúa como un sumidero natural. Como concluye Costa: "el sistema convencional es carbono negativo y el sistema de gestión sustentable, que es lo que propone, es carbono positivo. O sea, que es un sumidero de carbono, captura más de lo que emite, eso es fundamental".