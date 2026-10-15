Sancionaron la Ley de Deudores Alimentarios en Entre Ríos: qué establece y a quiénes alcanza

La Ley del Registro de Deudores Alimentarios en Entre Ríos fue modificada tras la sanción definitiva de un proyecto impulsado por la diputada provincial Lorena Arrozogaray. La Cámara de Senadores aprobó la iniciativa que incorpora nuevas restricciones para quienes incumplen sus obligaciones alimentarias y se encuentran inscriptos como morosos en el registro provincial.

La normativa establece que estas personas no podrán ingresar a espectáculos culturales, deportivos y otros eventos que requieran el pago de una entrada, así como tampoco a casinos y salas de juego. El objetivo es fortalecer las herramientas legales destinadas a garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.

Lorena Arrozogaray, diputada provincial (Elonce)

En diálogo con Elonce, Arrozogaray celebró la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para las familias entrerrianas. "Podemos decir con mucha alegría que a partir de ayer ya es una ley en Entre Ríos", expresó la legisladora, quien explicó los alcances de las nuevas disposiciones.

Qué establece la ley sancionada en Entre Ríos

La diputada remarcó que las restricciones están dirigidas específicamente a quienes figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y no a todas las personas que presentan atrasos circunstanciales en sus obligaciones.

"Esta ley no viene a modo de castigar ni de perseguir a aquellos que, por un motivo circunstancial, se hayan quedado sin trabajo", aclaró Arrozogaray. En ese sentido, explicó que la iniciativa apunta a quienes disponen de recursos para actividades recreativas, pero incumplen con el sostenimiento económico de sus hijos.

Imagen ilustrativa.

"El ocio no puede estar antes que la responsabilidad con los hijos. Si existen recursos para pagar una entrada, asistir a un espectáculo o concurrir a una sala de juego, no puede quedar relegado aquello que necesitan los hijos", sostuvo la legisladora al fundamentar la medida.

Cuándo una persona ingresa al registro de morosos

Durante la entrevista, Arrozogaray explicó que el procedimiento contempla el incumplimiento de cinco cuotas alimentarias consecutivas o tres alternadas para avanzar hacia la condición de deudor alimentario moroso, de acuerdo con los mecanismos establecidos legalmente.

La diputada aclaró que la situación de cada familia se analiza mediante los procedimientos correspondientes y que las nuevas prohibiciones se incorporan a un sistema provincial que ya se encontraba vigente.

"Hablamos de proteger a niños y niñas", afirmó. También recordó que la cuota alimentaria no comprende únicamente la alimentación, sino que incluye vivienda, vestimenta, educación y otras necesidades fundamentales para el desarrollo de niños y adolescentes.

Una iniciativa que surgió del reclamo de las madres

Arrozogaray explicó que el proyecto comenzó a gestarse a partir de pedidos de madres de Gualeguaychú que reclamaban medidas más efectivas para lograr el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Posteriormente, la propuesta fue trabajada con profesionales del derecho y se analizaron antecedentes de otras provincias.

Consultada sobre la cantidad de personas registradas en Entre Ríos, indicó que el padrón se actualiza constantemente. Según recordó, en determinado momento había alrededor de 700 personas inscriptas en toda la provincia, aunque aclaró que la cifra es dinámica y no representa necesariamente el número actual.

Finalmente, la legisladora destacó que la sanción constituye un avance frente a una problemática que afecta especialmente a los hogares donde las madres deben asumir solas los gastos de crianza. "Esta ley es una herramienta más. Sabemos que no resuelve por sí sola una problemática compleja, pero significa avanzar", concluyó.