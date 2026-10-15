Peregrinación de los Pueblos: anticipan cómo estará el tiempo durante los 90 kilómetros

REDACCIÓN ELONCE
El meteorólogo Sergio Jalfin anticipó a Elonce cómo estará el tiempo durante la Peregrinación de los Pueblos, que partirá este viernes desde Hasenkamp hacia Paraná. Se esperan condiciones frescas, abundante nubosidad y una mejora del tiempo durante el recorrido.
El tiempo para la Peregrinación de los Pueblos estará marcado por condiciones frescas y una mejora progresiva de la inestabilidad durante el fin de semana. Así lo anticipó el meteorólogo Sergio Jalfin, quien dialogó este jueves con el programa "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y brindó detalles del pronóstico para los miles de fieles que recorrerán los 90 kilómetros entre Hasenkamp y Paraná.
La tradicional manifestación de fe comenzará este viernes a las 17 en Hasenkamp y finalizará el sábado por la tarde en Paraná. Durante el trayecto, los peregrinos deberán afrontar temperaturas relativamente bajas, especialmente durante las horas nocturnas y las primeras horas de la mañana.
En ese sentido, Jalfin explicó que las condiciones meteorológicas mejorarán progresivamente. “Vamos a tener inestabilidad en lo que resta de hoy, con algunas lloviznas, y después mejora. Ya mañana a la noche y el fin de semana mejora, con tiempo algo fresco y sin precipitaciones”, señaló.
Temperaturas frescas y abundante nubosidad
El especialista indicó que la inestabilidad se mantendrá durante parte del viernes, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, cuando los peregrinos ya se encuentren realizando el recorrido.
“Se vienen lluvias para más tarde y también mañana estará inestable. Habrá máxima de 19 grados centígrados y mínima de 14. Sigue el clima inestable para el fin de semana, con abundante nubosidad y, en principio, sin precipitaciones, con máximas de 16 a 19 grados y mínimas de 10 a 12ºC. Va a estar bastante fresco, pero después se pone un poco más templado”, expresó el meteorólogo.
De acuerdo con estas previsiones, las temperaturas mínimas durante el fin de semana oscilarán entre los 10 y 12 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 16 y 19 grados. La abundante nubosidad será otra de las características predominantes durante la peregrinación.
Qué pasará con el tiempo después del fin de semana
Más allá de las condiciones previstas para la Peregrinación de los Pueblos, Jalfin adelantó que la próxima semana presentará un panorama meteorológico más estable en Entre Ríos.
“La semana próxima, en general, va a estar con buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y con máximas de 21 a 23 grados. Pero va a seguir bastante fresco”, anunció.
De esta manera, el pronóstico anticipó que la Peregrinación de los Pueblos se desarrollará con temperaturas frescas y una tendencia a la mejora del tiempo, especialmente desde la noche del viernes y durante el sábado. Aunque se prevé abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones durante la mayor parte del recorrido, según las estimaciones brindadas por el especialista.