El dúo Inti Righelato y Alfonso Bekes ofrecerá un concierto de tango y música del litoral en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El dúo actuará este viernes 16 de octubre, a las 21 horas, en el Auditorio "Walter Heinze" de la Escuela de Música Constancio Carminio. El espectáculo incluirá tangos, valses, milongas y canciones del litoral, con la participación de bailarines.
El concierto de tango y música del litoral en Paraná tendrá como protagonistas a Inti Righelato y Alfonso Bekes, quienes se presentarán este viernes 16 de octubre, a las 21 horas, en el Auditorio "Walter Heinze" de la Escuela de Música Profesor Constancio Carminio. La propuesta forma parte del ciclo cultural Escuela Abierta.
En diálogo con Elonce, Righelato expresó su entusiasmo por actuar en un espacio con el que ambos artistas mantienen un vínculo especial. Mientras ella cursa sus estudios en la institución, Bekes se desempeña como docente.
"Estoy muy contenta, la verdad, porque es una oportunidad hermosa tocar en un auditorio tan bello como este", manifestó la intérprete, quien destacó la posibilidad de compartir escenario en el establecimiento educativo.
Un repertorio de tango, valses y música del litoral
El espectáculo estará integrado por arreglos originales, principalmente realizados por Alfonso Bekes, que incluyen tangos, valses, milongas y canciones representativas de la música del litoral argentino.
"El repertorio está íntegramente conformado por arreglos originales, principalmente de Bekes", explicó Righelato. Además, señaló que buscan incorporar nuevas sonoridades sin perder la esencia de los géneros tradicionales.
La artista comentó que ambos trabajan también con repertorio de jazz, una experiencia que trasladan a sus interpretaciones. "Incorporamos algunos de esos elementos a la hora de arreglar, como otras sonoridades además de la raíz clásica", indicó.
Entradas y detalles del espectáculo
Righelato contó que el dúo comenzó a trabajar a principios de este año y realizó su primera presentación conjunta en enero. Desde entonces, desarrollaron una propuesta musical que combina tradición y recursos contemporáneos.
Las entradas anticipadas cuestan $12.000, mientras que en puerta tendrán un valor de $15.000. Los estudiantes de la facultad y de la Escuela de Música podrán ingresar gratuitamente. Las anticipadas se solicitan mediante el contacto indicado en la difusión del evento.
Además, el concierto contará con la participación de bailarines y artistas escénicos que acompañarán las interpretaciones.