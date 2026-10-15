Silvina Fontelles contó cómo nació Casa Boulevard y por qué el arte es su pasión: “Nadie se atreve a apagarme la luz”

La actriz, directora teatral y gestora cultural Silvina Fontelles visitó el programa La Tarde del Once, donde compartió su historia vinculada al arte, recordó distintas experiencias de su carrera y presentó las propuestas de Casa Boulevard, un centro cultural independiente de Paraná que reúne teatro, música, artes visuales y espacios de encuentro.

Durante la entrevista, la artista repasó su trayectoria como funcionaria, docente y creadora, además de explicar cómo logró concretar uno de sus mayores proyectos personales: contar con un espacio propio dedicado a la cultura.

"Silvina Fontelles es una persona apasionada por todas las cuestiones culturales. Ha sido funcionaria, ha sido gestora cultural. Creo que la gestión cultural me englobaría, pero también tengo toda mi faceta artística que sostiene un poco esta pasión", expresó al presentarse.

Casa Boulevard: tres espacios para encontrarse con el arte

Fontelles explicó que Casa Boulevard fue creciendo hasta incorporar tres propuestas culturales que funcionan de manera complementaria. Este año, el proyecto logró completar una nueva etapa con la incorporación de espacios destinados a las artes escénicas y visuales.

Según detalló, el complejo cuenta con dos salas teatrales, una con capacidad aproximada para 100 personas y otra para 40, donde se realizan obras, espectáculos musicales y presentaciones de libros. Una de ellas es la Sala Metamorfosis, desarrollada en asociación con el grupo teatral del mismo nombre.

A estas propuestas se sumó Barbule, un bar cultural al aire libre, que funciona como punto de encuentro para el público y los artistas.

"Funciona ahora, empieza la etapa si El Niño nos deja, porque no tenemos techo", comentó con humor, en referencia a las condiciones climáticas.

La tercera propuesta es Blanca y Radiante, una galería de arte que fue inaugurada recientemente y que busca dar mayor visibilidad a los artistas plásticos de Paraná.

"Ahí encontramos un proyecto incipiente, que es un proyecto donde quiere intentar aportar algo más a los procesos creativos de las personas artistas plásticas que viven en la ciudad de Paraná. Sobre todo el planteo este primer año es dedicarnos a los artistas plásticos de la ciudad de Paraná", explicó.

Una galería que reunió a 50 artistas y convocó a 400 personas

La entrevistada recordó con entusiasmo la inauguración de Blanca y Radiante. "Ahí fueron 50 artistas de toda la ciudad. Pasaron 400 personas. No podíamos creer la cantidad de gente que eventualmente le interesa el arte", relató.

Fontelles sostuvo que uno de los objetivos del proyecto es acercar las producciones artísticas a la comunidad y promover la adquisición de obras, especialmente entre las nuevas generaciones.

"Tenemos que empujarlo un poquito más para que compre un cuadro. Es muy importante que comiencen, no es tan caro", señaló.

En ese sentido, cuestionó la idea de que las obras de arte necesariamente tienen precios inaccesibles. "No sale carísimo", aseguró.

También explicó que buscan fomentar el coleccionismo mediante obras de pequeño formato, adaptadas a los espacios de las viviendas actuales.

"Entonces pueden ir comprando pequeños cuadros, tienen uno, tienen otro y van también educando esa visión, esos ojitos paranaenses que se vayan a un costado y comiencen a ver la belleza de los trabajadores de la cultura", expresó.

Un espacio donde las ideas pueden desarrollarse

Además de los espectáculos y las exposiciones, Casa Boulevard cuenta con propuestas de formación artística que permiten desarrollar proyectos individuales mediante el intercambio colectivo.

Fontelles explicó que los participantes llegan con inquietudes personales y encuentran acompañamiento para transformar esas ideas en producciones artísticas.

Como ejemplo, mencionó proyectos vinculados con recuerdos familiares, técnicas de bordado, nuevas tecnologías y hasta la posibilidad de realizar un monumento dedicado a una hormiga.

"Todos opinan y aportan. Entonces el otro viene con 'yo quiero hacer un monumento a la hormiga'. 'Ah, qué interesante', decía la profesora, 'qué interesante. A ver cómo vamos a hacer'", destacó.

La artista consideró fundamental que los espacios educativos y culturales acompañen los procesos creativos sin descalificar las propuestas de quienes recién comienzan.

El rechazo que recibió a los 17 años y que nunca olvidó

Durante la entrevista, Fontelles recordó una experiencia que vivió cuando tenía 17 años y se presentó a un casting teatral.

Según relató, el director le pidió que interpretara una caída como si hubiera recibido disparos. Sin embargo, después de realizar la prueba, recibió una devolución que la marcó durante décadas. "Entonces me dijo: 'No, no, vos no servís para esto, piba, no servís para esto'", recordó.

Con el paso de los años, aquella experiencia se convirtió en una reflexión sobre la responsabilidad de quienes acompañan la formación de jóvenes artistas.

"¿Quién tiene el derecho de decirle a alguien de 17 años que no tiene, que no sirve, que no nada? ¿Por qué alguien tiene el derecho de decirle a otra persona que no sirve para el dibujo?", cuestionó.

A partir de su experiencia docente, sostuvo que cada persona desarrolla sus capacidades de manera diferente y que no existen tiempos idénticos para aprender.

"Cada uno de nosotros tenemos un proceso educativo muy particular. Si bien todos nos meten en primer grado y nos dan los mismos contenidos, cada uno de nosotros tenemos un proceso muy personal y que hace clic en alguna parte que seguramente no es el del frente ni del abanderado ni del peor alumno. Es un proceso único", reflexionó.

Y dejó un mensaje sobre la importancia de no abandonar los proyectos personales por las opiniones de terceros.

"Nadie le puede decir que no a nadie, que haga su camino, que defienda lo suyo", afirmó.

Incluso contó que aquella experiencia terminó convirtiéndose en una creación literaria. "Escribí un cuento en un libro que escribí gracias a ese director", reveló.

Su vínculo con el arte comenzó lejos de los dibujos

Fontelles también recordó que su interés por las artes visuales no surgió de una habilidad temprana para dibujar, sino de la curiosidad que despertaban en ella diferentes materiales.

Durante su infancia, las actividades escolares estaban divididas según el género: mientras las niñas realizaban trabajos de costura, los varones utilizaban madera, piolines y otros elementos.

"Yo me quedaba mirando por qué los varones hacen eso y nosotros tenemos que hacer costura", recordó.

Con el tiempo, comprendió que aquella curiosidad estaba relacionada con sus intereses artísticos. "Ahí pude precisar, pasando el tiempo, que yo tenía ciertas aptitudes con las maderitas, las sigo teniendo, con los corchos, con los piolines. Soy escultora", explicó.

También contó que sus primeros años en la Escuela de Arte fueron difíciles y que recién en el tercer año comenzó a obtener mejores resultados académicos.

"Yo viví un proceso duro los dos primeros años en la escuela de arte. De llegar, viste, siete, seis, hasta que en el tercer año nueve y diez. Viste, como que te cae la ficha", relató.

Su participación en una recordada publicidad de Telecom

Fontelles recordó que su primera experiencia cinematográfica fue en la película El dedo en la llaga, aunque una escena que le había demandado un gran esfuerzo finalmente quedó fuera del montaje.

Posteriormente, participó de un casting para una recordada publicidad de Telecom, conocida como la propaganda del Toto, realizada en 1998.

"Ahí lo conocí al director Carlos Sorín, famoso director si los hay. Quedé", contó.

La actriz aseguró que fue seleccionada entre aproximadamente 300 postulantes y que posteriormente descubrió que los intérpretes habían sido evaluados también por especialistas en semiótica.

"Yo representaba la clase media baja. Entonces, fui elegida entre un montón de personas, así como mis compañeros obviamente", explicó.

Durante la entrevista, el programa volvió a mostrar imágenes de aquella publicidad, lo que permitió a la artista recordar detalles del rodaje.

"37 veces esas bolsas que ustedes ven tienen que ser pesadas, entonces yo las tenía que hacer. ¿Vos te creés que te van a dar alguna concesión ahí? Todo estaba lleno de papa", relató sobre las reiteradas tomas que debió realizar.

Pese al esfuerzo, recordó aquella experiencia con entusiasmo. "Siempre he dicho lo mismo, ojalá yo viviera en un set de filmación. Lo que yo viví ahí, te tratan como una diosa", manifestó.

También reflexionó sobre las diferencias económicas entre los presupuestos de las grandes producciones publicitarias y los honorarios de los actores.

Según contó, la agencia había cobrado dos millones de dólares por la campaña, mientras que a los intérpretes les pagaron 200 dólares. "Así está el mundo. No ha cambiado mucho, ¿no le parece?", expresó.

Cómo participar de las propuestas de Casa Boulevard

Al retomar la conversación sobre el centro cultural, Fontelles explicó que los artistas interesados en presentar proyectos deben enviar sus propuestas por correo electrónico para que sean evaluadas por el equipo de gestión.

Aclaró que el objetivo es mantener una programación abierta a diferentes expresiones artísticas, siempre que respeten a las demás personas.

"Pedimos que cada proyecto se solicite en el mail y bueno, lo analizamos en general", indicó.

Y agregó: "En general nosotros somos personas que amamos la libertad y en consecuencia nos gusta trabajar".

Después de 17 años, volverá a actuar en teatro

Una de las novedades que compartió durante su visita a Elonce fue su regreso a los escenarios después de 17 años alejada de la actuación teatral.

La artista anunció que participará en Limonada, una obra que tendrá funciones los viernes y sábados a las 21 en Casa Boulevard, durante el fin de semana siguiente a la entrevista. "Me vuelven a tener después de 17 años", confirmó.

Fontelles explicó que durante ese período se había dedicado principalmente a la dirección teatral y que incluso había decidido no volver a actuar. "Estaba dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo. Había decidido no actuar más", recordó.

Sin embargo, una propuesta surgida a partir de una experiencia de formación artística terminó modificando aquella decisión.

Según explicó, el proyecto comenzó como una performance desarrollada en un taller. Posteriormente, la directora decidió ampliar la historia y convertir aquella presentación original en el desenlace de una obra más extensa.

"La performance quedó siendo el final de la obra y toda la historia anterior", señaló al explicar el proceso creativo de Limonada.

"Nadie se atreve a apagarme la luz": el significado de Casa Boulevard

Hacia el final de la entrevista, Fontelles reflexionó sobre lo que representa haber concretado Casa Boulevard después de una extensa trayectoria vinculada a la cultura.

Recordó su paso por la función pública y su participación en proyectos como el Centro Cultural Juan L. Ortiz y el Gloria Montoya, además de su carrera docente en la actual Facultad de Artes.

La Tarde del Once - Porgrama 15/10/26

"Significa mucho, mucho. Significa haber sostenido y tener una coherencia de vida porque siempre luché por lo mismo", afirmó.

La gestora cultural explicó que, después de jubilarse de la docencia, encontró en Casa Boulevard la posibilidad de continuar desarrollando sus proyectos artísticos de manera independiente.

"Ahora puedo seguir, hacer un centro cultural adentro de esta ciudad. El sueño del pibe, como ser futbolista y tener tu cancha de fútbol", comparó.

Finalmente, resumió con una frase lo que significa contar con un espacio propio para crear, ensayar y compartir su pasión por el arte.

"Yo voy a cualquier hora, ensayo a cualquier hora, nadie me apaga la luz, nadie se atreve a apagarme la luz", concluyó Silvina Fontelles en diálogo con Elonce.