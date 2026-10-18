Una mujer arrojó agua caliente a un bebé de tres meses en Concordia y quedó en libertad

Un bebé de tres meses sufrió quemaduras en Concordia luego de que una vecina le arrojara agua caliente con un termo mientras se encontraba al cuidado de familiares. El grave episodio ocurrió el viernes 17 por la mañana, en una vivienda de calle 11 de Noviembre, y también dejó a dos adultos con lesiones. La mujer involucrada fue trasladada a un centro de salud mental, aunque posteriormente recibió el alta y regresó a su domicilio.

El jefe departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó a Elonce que el pequeño sufrió quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo. "Tiene quemaduras de primer y segundo grado sobre un lado del cuerpo, en casi todo lo que es brazo, tórax y pierna", precisó.

(PER)

Según la información policial, el bebé estaba al cuidado de familiares cuando una mujer del vecindario se acercó y arrojó el agua caliente. Tras el ataque, se produjo un enfrentamiento entre vecinos, por lo que efectivos policiales debieron intervenir para controlar la situación.

El bebé fue atendido en el hospital Masvernat

El pequeño fue trasladado inmediatamente al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió las primeras curaciones. De acuerdo con la información aportada por la familia, posteriormente pudo regresar a su hogar, donde continúa recuperándose bajo cuidados.

Rosatelli explicó que la mujer involucrada fue trasladada a la Sala 8 del hospital Felipe Heras, destinada a la atención de salud mental, por disposición de la Fiscalía y tras la evaluación del médico policial.

Sin embargo, el funcionario confirmó que posteriormente recibió el alta médica. "Tengo entendido que, por disposición de los médicos de este lugar, le han dado el alta y está nuevamente en su domicilio", señaló.

La familia reclama medidas y la Policía reforzó los controles

Los padres del bebé expresaron su preocupación por el regreso de la mujer al vecindario y reclamaron medidas para evitar nuevos episodios de violencia. "Hoy es mi hijo el que está quemado, pero mañana puede ser cualquier otro niño herido por esta persona", difundió el reclamo Radio City Federación en sus redes.

El jefe policial confirmó que se inició una causa judicial y que la Fiscalía tomó intervención. Además, aclaró que las decisiones vinculadas con la internación y el alta en el área de Salud Mental corresponden a los profesionales médicos.

Ante la preocupación de los vecinos, la Policía reforzó la presencia preventiva en el sector. "Nosotros estamos alerta y patrullamos la zona y estamos con precaución para que eso no vuelva a suceder", aseguró Rosatelli. También indicó que personal de Comisaría Cuarta realiza recorridas constantes para prevenir nuevos conflictos.