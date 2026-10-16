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Un nene de cuatro años llevó un revólver en la cartuchera a jardín de infantes rosarino

Una docente descubrió que el pequeño tenía un arma de fuego entre sus útiles escolares. La directora alertó al 911 y efectivos policiales acudieron al establecimiento, ubicado en la zona oeste de Rosario. El revólver no tenía municiones.

16 de Octubre de 2026
No tenía municiones.
No tenía municiones.

Una docente descubrió que el pequeño tenía un arma de fuego entre sus útiles escolares. La directora alertó al 911 y efectivos policiales acudieron al establecimiento, ubicado en la zona oeste de Rosario. El revólver no tenía municiones.

Un nene de cuatro años llevó un revólver en la cartuchera al jardín de infantes este viernes por la tarde, en un establecimiento educativo ubicado en el extremo oeste de Rosario, provincia de Santa Fe. El arma fue descubierta por una docente, quien dio aviso a las autoridades de la institución y se activó un procedimiento policial.

 

Según informó Rosario3, el episodio ocurrió durante el turno tarde, cuando una maestra advirtió que uno de los alumnos tenía un arma de fuego guardada junto con sus útiles escolares.

Ante el hallazgo, la docente comunicó inmediatamente la situación a la directora del jardín, quien realizó un llamado al 911 para solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad.

 

La Policía secuestró el arma de fuego

 

Tras recibir el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico se presentaron en el establecimiento educativo y procedieron al secuestro del revólver.

Se trataba de un arma Smith & Wesson calibre .38 largo, que se encontraba dentro de la cartuchera del niño. De acuerdo con la información policial difundida, el revólver no tenía municiones.

Identificaron al niño y a su madre

 

Como parte de las actuaciones, el personal policial identificó al pequeño de cuatro años y a su madre.

Según trascendió, los efectivos no contaban con información sobre el padre del menor al momento del procedimiento.

Por el momento, no se precisó cómo el niño tuvo acceso al revólver ni de qué manera llegó con el arma al establecimiento educativo.

 

El episodio quedó bajo intervención policial.

Temas:

Rosario Santa Fe Jardín de Infantes niño de cuatro años revolver arma de fuego
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