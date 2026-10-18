Encontraron con vida a la adolescente buscada por Alerta Sofía.

Encontraron con vida a la adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el viernes 16 de octubre en Paysandú, Uruguay. La joven fue localizada este domingo en territorio argentino y se encuentra en buenas condiciones, según confirmaron las autoridades uruguayas.

La noticia puso fin a una búsqueda que había generado preocupación en ambos países y motivado la activación de mecanismos de alerta para localizar a la menor. En Argentina se había implementado la Alerta Sofía, mientras que en Uruguay se había activado la Alerta Amber.

Según informó el diario uruguayo El País, el hallazgo fue resultado de la cooperación entre las fuerzas policiales de Uruguay y Argentina, que trabajaron de manera coordinada desde el inicio de las actuaciones para establecer el paradero de la adolescente.

Cómo había desaparecido la adolescente en Paysandú

La joven había sido vista por última vez durante la mañana del viernes 16 de octubre, en inmediaciones de la calle José Pedro Varela, en la ciudad uruguaya de Paysandú, ubicada frente a Colón, Entre Ríos.

Su padre había explicado que la adolescente se encontraba en su habitación durante las primeras horas de la mañana y que su ausencia fue advertida entre las 6:30 y las 7:30.

La familia había manifestado una profunda preocupación por la desaparición. Su madre había señalado que la adolescente no acostumbraba salir sola, una circunstancia que incrementó la inquietud de sus allegados.

La búsqueda había activado la Alerta Sofía en Argentina

La desaparición motivó un operativo de búsqueda que trascendió las fronteras uruguayas. Ante la posibilidad de que la adolescente hubiera ingresado a Argentina, las autoridades solicitaron colaboración internacional para ampliar las tareas de localización.

En ese contexto, se activó la Alerta Sofía, un mecanismo destinado a difundir de manera urgente información sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos en situaciones de riesgo.

Finalmente, este domingo se confirmó que la adolescente fue encontrada con vida y en buenas condiciones en Argentina. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre la localidad donde fue localizada ni las circunstancias del hallazgo.

La cooperación entre Argentina y Uruguay

Durante la búsqueda, el Ministerio del Interior uruguayo había solicitado colaboración a las fuerzas de seguridad argentinas. En las actuaciones participaron organismos federales, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, debido a la cercanía entre Paysandú y la ciudad entrerriana de Colón.

La localización de la adolescente representa un desenlace favorable para una investigación que había movilizado a las autoridades de ambos países. No obstante, todavía resta conocer información oficial sobre cómo llegó a territorio argentino.