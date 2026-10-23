Una mujer se entregó y confesó haber participado en una estafa a un jubilado de 70 años

Una mujer de 34 años se presentó voluntariamente en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú y manifestó haber participado en una estafa a un jubilado de 70 años, mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”. El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre y la víctima sufrió la sustracción de aproximadamente 40.000 pesos.

La sospechosa acudió a la dependencia policial este miércoles, alrededor de las 10:40, para ponerse a disposición de la Justicia. Según manifestó, habría intervenido en el episodio junto a su cuñado, quien había sido detenido durante un allanamiento realizado el día anterior.

Tras tomar conocimiento de la presentación, la Fiscalía de Propiedad dispuso la aprehensión de la mujer, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Una mujer se entregó por una estafa a un jubilado (foto Policía de Entre Ríos)

Cómo fue la estafa al jubilado

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por un hombre de 70 años, quien relató que había retirado dinero de una entidad bancaria y posteriormente abordó un colectivo urbano.

Cuando descendió del transporte público, fue interceptado por dos personas en inmediaciones de las calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios, en Gualeguaychú.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos utilizaron un engaño conocido como “cuento del tío” para apoderarse de aproximadamente 40.000 pesos en efectivo. Luego escaparon en un automóvil.

Dos personas detenidas por el hecho

En el marco de la investigación, personal policial realizó un allanamiento que permitió detener a un hombre señalado como uno de los presuntos participantes.

El sospechoso permanecía alojado en la Jefatura Departamental cuando su cuñada se presentó voluntariamente y reconoció su presunta intervención en el episodio.

Con la aprehensión de la mujer, son dos las personas detenidas en relación con el hecho denunciado. La causa continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Propiedad.