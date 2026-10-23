Un preso intentó fugarse de la cárcel de Gualeguaychú mezclándose entre las visitas

Un preso intentó fugarse de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú al mezclarse entre un grupo de visitantes que abandonaba el establecimiento penitenciario. El interno logró atravesar la salida y llegar a la vía pública, pero fue recapturado a pocos metros de la cárcel, sobre la Ruta Nacional 136, tras una breve persecución a pie.

El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 14:20, en el establecimiento penitenciario ubicado sobre la Ruta 136. El hombre se encontraba habitualmente alojado en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay y había sido trasladado a Gualeguaychú para participar de una jornada de acercamiento familiar.

Según la información publicada por El Día, el intento de fuga se produjo mientras el interno permanecía transitoriamente en el sector de guardia de prevención, a la espera de la llegada de sus familiares.

Cómo fue el intento de fuga en Gualeguaychú

El preso habría aprovechado una distracción del personal de guardia para incorporarse a un grupo de personas que se retiraba de la unidad penitenciaria. De esa manera, consiguió mezclarse entre los visitantes y atravesar la salida del establecimiento sin ser interceptado inicialmente por los agentes.

Sin embargo, los efectivos advirtieron rápidamente la maniobra y comenzaron una persecución a pie para impedir que el hombre se alejara.

El interno fue alcanzado y recapturado a pocos metros de la Unidad Penal Nº 9, sobre la Ruta 136. No fue necesario utilizar vehículos oficiales durante el procedimiento.

La intervención permitió frustrar la fuga poco después de que el detenido lograra salir del establecimiento.

Investigan posibles fallas en los controles de seguridad

Tras el incidente, se iniciaron actuaciones administrativas para establecer cómo el interno consiguió abandonar la unidad penitenciaria y determinar si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad.

La investigación deberá reconstruir las circunstancias en las que el detenido permaneció en el sector de guardia y cómo logró mezclarse entre las personas que se retiraban del establecimiento.

También se analizará la actuación del personal encargado de la vigilancia y los controles de ingreso y egreso de visitantes. El objetivo es establecer si hubo fallas operativas o responsabilidades individuales que ameriten la adopción de medidas administrativas.

La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú se encuentra bajo la dirección de Lucas Dufour, por lo que el funcionamiento de los controles internos será uno de los aspectos que deberán examinarse. La apertura de actuaciones no implica atribuirle automáticamente responsabilidad personal al director del establecimiento.