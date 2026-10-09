Condena a Ruiz Orrico: "Estoy pidiendo que cumpla lo que el juez dictó", afirmó madre de dos víctimas

La condena a Juan Ruiz Orrico de cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de cuatro jóvenes en un siniestro vial volvió a generar repercusiones luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazara la impugnación presentada por su defensa. Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas, expresó su indignación por la continuidad del proceso judicial y reclamó que el exfuncionario comience a cumplir la pena.

En diálogo con Elonce, Dubini sostuvo que la resolución representa un nuevo avance, aunque advirtió que todavía existe la posibilidad de que los abogados defensores intenten recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según explicó, cuentan con un plazo de diez días para presentar ese planteo.

"La condena está, el tema es cuándo la va a cumplir", manifestó. En ese sentido, consideró que Ruiz Orrico debería comenzar a cumplir la pena mientras se tramitan los recursos que eventualmente pudiera presentar su defensa.

El reclamo de Lorena Dubini tras el fallo del STJ

La mujer expresó su malestar por el tiempo transcurrido desde el siniestro ocurrido en junio de 2024, cuando cuatro trabajadores que se dirigían a una planta avícola perdieron la vida en Concepción del Uruguay.

"Hoy estoy muy enojada con la Justicia de Entre Ríos, que tiene que cuidar nuestros derechos, y a mí me los están vulnerando. Si bien mis hijos no tienen voz y sus compañeros tampoco, creo que esto es otra cachetada más", expresó durante la entrevista.

Dubini cuestionó que el condenado todavía no haya ingresado a prisión y consideró que existen diferencias en el tratamiento judicial de distintos casos. "La Justicia está trabajando con dos varas y está clarísimo", afirmó, al plantear que, desde su perspectiva, Ruiz Orrico recibió un trato privilegiado.

Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas (Elonce)

Cuestionó la posibilidad de una nueva apelación

La madre de las víctimas también se refirió a los fundamentos del rechazo de la impugnación, especialmente a los cuestionamientos de la defensa sobre la extensión de la pena impuesta por la Justicia.

"Hablamos de que le dieron cinco años. Parece una burla y aún sigue apelando", expresó. Además, recordó que desde el inicio del proceso las familias reclamaron una calificación penal más grave para el hecho.

Respecto de la eventual presentación ante la Corte Suprema, insistió en que debería hacerse efectiva la prisión. No obstante, la posibilidad de recurrir a esa instancia y sus efectos sobre la ejecución de la condena deberán resolverse conforme a las disposiciones judiciales correspondientes.

"No estoy pidiendo venganza"

Durante la entrevista, Dubini describió el desgaste emocional que atraviesa desde hace más de dos años y aseguró que siempre intentó respetar los procedimientos judiciales, aunque actualmente siente una profunda frustración.

"Estoy agonizando porque no entiendo cuánto más voy a tener que esperar", expresó. Finalmente, dejó en claro cuál es su principal exigencia: "Yo no estoy pidiendo venganza, no estoy pidiendo que modifiquen la pena ni nada. Que cumpla lo que el juez Crespo le dictó. Nada más que eso", concluyó.

El STJ explicó por qué Ruiz Orrico todavía no comenzó a cumplir la condena

Ante el reclamo de los familiares de las víctimas, desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aclararon a Elonce que la Sala Penal solo puede resolver sobre los planteos realizados por las partes durante la audiencia. En este caso, señalaron que ni la querella ni el Ministerio Público Fiscal solicitaron una medida cautelar para que Ruiz Orrico permaneciera en prisión preventiva hasta que la sentencia quedara firme.

En cuanto a la situación judicial del exfuncionario, precisaron que las partes fueron notificadas de los fundamentos del rechazo al recurso presentado por la defensa. A partir de esa notificación, Ruiz Orrico dispone de diez días corridos para presentar ante el STJ un Recurso Extraordinario Federal, con el objetivo de que el caso pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según explicaron desde el máximo tribunal provincial, si el Recurso Extraordinario Federal es rechazado por el STJ, quedarían agotadas las instancias recursivas en Entre Ríos y, conforme al procedimiento indicado, Ruiz Orrico debería comenzar a cumplir la condena. Asimismo, remarcaron que las decisiones judiciales deben ajustarse a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Finalmente, desde el STJ manifestaron comprender el dolor de los familiares de las víctimas, pero subrayaron que los mecanismos y plazos procesales están determinados por la ley y no por decisiones discrecionales del tribunal.