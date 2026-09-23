El STJ rechazó la impugnación de Ruiz Orrico y confirmó la condena por la muerte de cuatro trabajadores

El STJ rechazó la impugnación de Ruiz Orrico y confirmó este miércoles el pronunciamiento de Casación que había ratificado la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el siniestro vial ocurrido en 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el que murieron cuatro trabajadores.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrada por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, luego de la audiencia desarrollada en Paraná. Participaron la defensa, los querellantes particulares y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Concretamente, el Tribunal rechazó la impugnación extraordinaria presentada contra la sentencia Nº 146 de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia, dictada el 3 de julio de 2026. De esta manera, quedó confirmado ese pronunciamiento, que había mantenido la pena impuesta a Ruiz Orrico.

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Qué resolvió el Superior Tribunal

El STJ también impuso las costas correspondientes a la impugnación extraordinaria a la parte recurrente vencida. Asimismo, reguló los honorarios de los representantes de la querella particular en 50 juristas, equivalentes a $4.736.624, de acuerdo con el valor vigente de esa unidad arancelaria.

Por otra parte, los magistrados tuvieron presente la reserva del caso federal formulada por la defensa, que deja planteada una eventual vía para llevar la discusión a una instancia federal. La lectura completa de la sentencia y de sus fundamentos se realizará dentro del plazo establecido por la ley.

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Durante la audiencia, la discusión estuvo centrada principalmente en la extensión de la pena. Mario Arcusin, abogado querellante de familiares de las víctimas, había explicado a Elonce que la defensa no cuestionaba en esta instancia la responsabilidad penal. "Esta audiencia tiene esa finalidad: determinar si los cinco años y ocho meses constituyen la pena adecuada", había señalado.

La condena por la tragedia de la Ruta 39

La causa se originó por el siniestro vial ocurrido durante la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, departamento Uruguay. En el choque murieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes se dirigían a trabajar.

Tras el juicio, Ruiz Orrico fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado y condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva. La sentencia fue posteriormente revisada por la Cámara de Casación Penal, que mantuvo la pena.

La defensa recurrió entonces ante la Sala Penal del STJ mediante una impugnación extraordinaria. Con la decisión comunicada este miércoles, el máximo tribunal penal provincial rechazó ese planteo y mantuvo el pronunciamiento de Casación.