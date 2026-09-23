Cuánto vale financiar un auto 0 km con el Banco Nación y cuál es la opción más económica

Comprar un auto 0 km mediante un crédito del Banco Nación puede implicar una cuota inicial cercana a los $759.000 si se elige la modalidad UVA, se financia el valor completo de un vehículo de $25.941.500 y el solicitante cobra sus haberes en la entidad. Como referencia se utiliza el JMEV Easy 3, uno de los modelos más económicos disponibles actualmente en el mercado argentino.

El programa +Autos del Banco Nación permite financiar vehículos nuevos y usados de hasta 10 años. Las condiciones vigentes establecen un monto de entre $1 millón y $100 millones y habilitan a cubrir hasta el 100% del valor de venta, IVA incluido, aunque quedan excluidos el patentamiento y otros gastos asociados.

En la alternativa tradicional a tasa fija, la cuota más baja para financiar los $25.941.500 aparece al extender el préstamo a 72 meses y acreditar el sueldo en el banco. En ese escenario, el pago mensual estimado es de $1.046.844,45, mientras que a 36 meses asciende a $1.351.650,58.

Cuánto cambia la cuota según el cliente

Para quienes no cobran sus haberes en el Banco Nación, las cifras son superiores. A 72 meses, la cuota estimada alcanza los $1.274.255,85, mientras que si el crédito se devuelve en 36 meses el desembolso mensual se eleva a $1.549.297,80.

La diferencia responde principalmente a las tasas aplicadas. Los clientes con acreditación de haberes acceden actualmente a una Tasa Nominal Anual fija del 36%, mientras que para la cartera abierta la TNA es del 46%; los costos financieros totales efectivos anuales informados son de 53,40% y 72,30%, respectivamente.

Además del valor de la cuota, el solicitante debe cumplir con los requisitos crediticios establecidos por la entidad. En el ejemplo a 72 meses y con sueldo acreditado, el ingreso neto requerido ronda los $3.489.481 mensuales; sin acreditación de haberes, asciende a aproximadamente $4.247.519.

La alternativa UVA permite comenzar pagando menos

El Banco Nación también ofrece una modalidad UVA, cuyo plazo máximo es de 60 meses. En este caso, la tasa es UVA más 19% de TNA para quienes cobran su sueldo en la entidad y UVA más 25% para el resto de los clientes.

El ejemplo difundido para esta alternativa muestra que un préstamo de $10 millones a 60 meses tiene una primera cuota aproximada de $292.656 para un cliente con haberes. Si se aplica proporcionalmente esa referencia a una financiación de $25.941.500, la primera cuota rondaría los $759.000, aunque el valor concreto debe surgir de la simulación y evaluación que realice el banco.

La diferencia central es que ese monto no permanece fijo durante toda la vida del crédito. Al estar denominado en UVA, el capital y las cuotas se actualizan según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo, por lo que una primera cuota más baja no significa necesariamente un menor desembolso total.

Qué hay que tener en cuenta antes de financiar un 0 km

El JMEV Easy 3 utilizado como referencia es un pequeño vehículo 100% eléctrico cuyo precio oficial se encuentra expresado en dólares, desde US$16.900. Por ese motivo, su equivalente en pesos puede modificarse siguiendo la cotización utilizada para convertir su valor; la simulación considerada toma un precio de $25.941.500.

La línea +Autos funciona actualmente como un préstamo personal y no requiere constituir una prenda sobre el vehículo: el Banco Nación informa que la garantía es a sola firma. La operación puede iniciarse directamente en las concesionarias adheridas y está sujeta al análisis crediticio de cada solicitante.

De esta manera, quien busque la menor cuota inicial para adquirir un auto 0 km puede encontrarla en la modalidad UVA, con un valor estimado cercano a $759.000 en el ejemplo analizado. La alternativa fija ofrece mayor previsibilidad, aunque para el mismo vehículo el pago más bajo se ubica actualmente en torno a $1.046.844 mensuales a 72 meses para clientes que acreditan sus haberes en el Banco Nación.