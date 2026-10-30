Corsos Populares Matecito de Gualeguaychú: fechas y 17 agrupaciones confirmadas

Los Corsos Populares Matecito 2027 de Gualeguaychú tendrán cinco noches de desfile entre enero y febrero, además del tradicional entierro del carnaval. Participarán nueve murgas, siete conjuntos carnavalescos y una agrupación libre. Conocé el cronograma completo.
Los Corsos Populares Matecito 2027 de Gualeguaychú ya tienen fechas confirmadas y 17 agrupaciones participantes. La próxima edición contará con cinco noches de desfile, que comenzarán el 15 de enero y finalizarán el 12 de febrero. El tradicional entierro del carnaval se realizará el 26 de febrero.
El calendario fue acordado durante una reunión organizativa realizada el martes 27 de octubre en el Museo del Carnaval, con representantes de las agrupaciones y funcionarios del Gobierno de Gualeguaychú.
Durante el encuentro se estableció que todas las agrupaciones participarán de las cinco noches y serán evaluadas en cada jornada. La planificación también contempla posibles suspensiones por condiciones climáticas.
Fechas confirmadas de los Corsos Populares Matecito 2027
Los desfiles se desarrollarán durante cinco viernes consecutivos, mientras que la jornada de cierre tendrá lugar dos semanas después.
El cronograma confirmado es el siguiente:
Viernes 15 de enero: primera noche de desfile.
Viernes 22 de enero: segunda noche.
Viernes 29 de enero: tercera noche.
Viernes 5 de febrero: cuarta noche.
Viernes 12 de febrero: quinta noche.
Viernes 26 de febrero: entierro del carnaval.
En la última jornada participarán únicamente las agrupaciones ganadoras de la edición 2027.
Cuáles son las 17 agrupaciones participantes
La próxima edición de los Corsos Populares Matecito reunirá a nueve murgas, siete conjuntos carnavalescos y una agrupación libre.
En la categoría de murgas participarán Los Colombianos, Los Vacantes, Tres Deseos, Los Joelitos, Los Cocoliches, Heredando Raíces, Los Funebreros, La Eterna Pellegrini y Bacano.
Por su parte, los conjuntos carnavalescos serán Los Purretones, Vieja Fantasía, Los Revolucionarios del Guevara, Tropicales del Sur, Maynumbí, Caciques del Norte y Renacer de los Auténticos.
También participará Esencialmente Divertidos, agrupación libre perteneciente al Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Entradas anticipadas para las agrupaciones
Durante la reunión se acordó que cada agrupación recibirá 400 entradas en diciembre para su comercialización anticipada, además de otras 50 destinadas a contribuir con los gastos de participación.
La medida busca facilitar recursos para la confección de vestuarios, la elaboración de elementos escénicos y los preparativos de los desfiles.
Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y los coordinadores del corso, Noelia Amarillo y Danilo Praderio.
Los representantes de las agrupaciones también plantearon inquietudes relacionadas con la organización de la próxima edición.
Con el calendario definido, las 17 agrupaciones continuarán los preparativos para los Corsos Populares Matecito 2027, que volverán a reunir a murgas y conjuntos carnavalescos de Gualeguaychú.