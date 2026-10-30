La morosidad de las familias bajó por segundo mes consecutivo, pero sigue por encima del 12%

La morosidad de las familias argentinas registró en septiembre su segunda caída mensual consecutiva y pasó del 12,8% en agosto al 12,2%, lo que representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales. Así lo indicó un informe de la consultora 1816, elaborado sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El relevamiento señaló que la reducción se produjo en un contexto de estancamiento del stock total de préstamos. Por lo tanto, la disminución del indicador respondió a una menor cantidad de deuda en situación irregular y no a una expansión significativa del crédito.

En tanto, la morosidad total del sector privado no financiero también retrocedió, al pasar del 7,75% en agosto al 7,50% en septiembre. Sin embargo, entre las empresas se registró un leve incremento de los incumplimientos, que avanzaron del 3,80% al 3,82%.

La morosidad disminuyó en los principales bancos

El informe de 1816 destacó que la reducción de los atrasos en los pagos se observó en las principales entidades financieras que otorgan préstamos a los hogares.

"Cuando miramos a nivel de entidad financiera, el ratio de irregularidad de familias bajó en septiembre en todas y cada una de las 12 principales entidades en materia de créditos a hogares, lo que refleja que la caída del mes fue extendida a nivel sistema", señalaron desde la consultora.

Otro dato del relevamiento mostró que el porcentaje de deuda con atrasos de hasta 90 días, clasificada como situación 2 y no considerada irregular, descendió al 2,52% en septiembre.

De esta manera, ese indicador, que comprende tanto a familias como a empresas, alcanzó su nivel más bajo en más de un año.

A pesar de la reducción de la morosidad, el informe advirtió que las refinanciaciones de préstamos continuaron aumentando durante septiembre.

Según los cálculos de 1816, las familias argentinas acumularon deudas refinanciadas por $2,9 billones, equivalentes al 3,9% del crédito total destinado a los hogares.

En el caso de las empresas, la proporción de préstamos refinanciados fue considerablemente menor y se ubicó en el 0,9% del financiamiento total al sector.

Las cifras reflejaron que, mientras disminuyó la proporción de préstamos en situación irregular, aumentó el volumen de obligaciones financieras cuyos plazos o condiciones de pago fueron modificados.

Cómo evolucionó el endeudamiento desde 2024

Los indicadores actuales se mantuvieron por encima de los niveles registrados dos años atrás.

En octubre de 2024, la irregularidad total del crédito del sector privado era de apenas el 1,5%. En aquel momento, la morosidad de las familias alcanzaba el 2,5%, mientras que la correspondiente a las empresas se ubicaba en el 0,7%.

La comparación mostró que, pese a las disminuciones de agosto y septiembre de 2026, la morosidad de los hogares continuó casi cinco veces por encima del nivel registrado en octubre de 2024.

Por su parte, la irregularidad de las empresas también permaneció por encima de los valores observados durante ese período.

Qué pasó con los préstamos durante octubre

El informe también analizó la evolución del crédito en pesos durante octubre, a partir de los datos disponibles hasta el día 23.

Según el relevamiento, los préstamos en moneda nacional aumentaron un 0,9% en términos reales, con un desempeño superior al registrado durante los tres meses anteriores.

No obstante, la consultora señaló que el financiamiento en pesos continuó prácticamente estancado desde la finalización de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), a mediados de 2025.

De acuerdo con el análisis, esa falta de crecimiento sostenido del crédito limitó la velocidad de reducción del indicador de morosidad, pese al incremento de las refinanciaciones.