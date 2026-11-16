El ministro Luis Caputo informó que el superávit fiscal de octubre superó los $1,57 billones. En los primeros diez meses de 2026, el resultado primario acumulado representó el 1,4% del PBI, en línea con la meta acordada con el FMI.
El Gobierno nacional registró un nuevo superávit fiscal en octubre de 2026, con un resultado financiero positivo de $1.578.627 millones, según informó este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario destacó que las cuentas públicas mantuvieron el saldo favorable y que el resultado acumulado se ubicó en línea con los objetivos fiscales establecidos para el año.
De acuerdo con los datos difundidos por el Palacio de Hacienda, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.931.156 millones durante octubre. Tras descontar el pago de intereses de deuda, que ascendió a $352.530 millones, el resultado financiero fue de $1.578.627 millones.
Caputo precisó que, entre enero y octubre, el Estado nacional acumuló un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,4% del PBI.
El superávit fiscal y la meta acordada con el FMI
El resultado primario acumulado coincidió con la meta del 1,4% del PBI comprometida por el Gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el cumplimiento definitivo dependerá del comportamiento de las cuentas públicas durante los últimos dos meses del año.
En particular, diciembre suele registrar un incremento del gasto estatal debido al pago de aguinaldos y otras erogaciones estacionales, lo que podría modificar el resultado acumulado.
“El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre”, explicó Caputo.
Cuánto ingresó y gastó el Estado durante octubre
Según el informe oficial, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15.725.627 millones, lo que representó un incremento interanual del 31,2%.
Por su parte, los gastos primarios se ubicaron en $13.794.471 millones, con una suba del 23,6% respecto del mismo período del año anterior.
La diferencia entre ambas cifras permitió sostener el resultado primario positivo, mientras que el pago de intereses de deuda redujo el saldo financiero final.
Jubilaciones, prestaciones sociales y subsidios
Las prestaciones sociales representaron uno de los principales componentes del gasto público, con un total de $8.947.229 millones, equivalente a un incremento interanual del 29,8%.
Dentro de ese rubro se destacaron los aumentos destinados a jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, con variaciones que alcanzaron el 36%.
En tanto, los gastos de funcionamiento sumaron $2.366.284 millones, con una suba del 24%, mientras que las transferencias corrientes alcanzaron los $4.396.563,3 millones, un 24,7% más que en octubre del año anterior.
Subsidios y obras de infraestructura
Los subsidios económicos totalizaron $1.159.650 millones, con un incremento interanual del 11,4%. De ese monto, $903.994 millones correspondieron al sector energético y $255.656 millones al transporte.
Por otra parte, el gasto de capital alcanzó los $307.459 millones. Entre las principales variaciones se destacaron las inversiones en infraestructura eléctrica, que aumentaron un 159,8%, y las obras hídricas, con una suba del 38,4%.
Con estos resultados, el Gobierno mantuvo el superávit fiscal acumulado durante los primeros diez meses de 2026, aunque el cierre anual estará condicionado por el comportamiento de los ingresos y el aumento estacional del gasto público previsto para diciembre.