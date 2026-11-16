Inflación en 2027: JP Morgan advirtió por el dólar y las elecciones.

La inflación en 2027 podría mantenerse cerca del 2% mensual en Argentina, según las proyecciones del banco estadounidense JP Morgan. La entidad advirtió que las presiones cambiarias, los ajustes tarifarios y la incertidumbre vinculada con las elecciones presidenciales podrían dificultar una mayor desaceleración de los precios.

El informe, elaborado por los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira y distribuido entre los clientes de la entidad, anticipó que Argentina llegaría a los comicios presidenciales con un ritmo inflacionario superior al previsto por el Gobierno nacional. “Los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global”, señalaron los especialistas.

Qué inflación proyectó JP Morgan para fines de 2026

El banco estadounidense analizó la evolución reciente de los precios y destacó que la inflación acumulada hasta octubre de 2026 alcanzó el 26,3%, frente al 24,8% registrado durante el mismo período de 2025.

Para noviembre y diciembre, la entidad proyectó un incremento promedio del 1,9% mensual. De cumplirse esa estimación, el año terminaría con una inflación interanual cercana al 31%, apenas por debajo del 31,5% registrado al cierre de 2025.

Estas previsiones reflejaron que, pese a la desaceleración respecto de años anteriores, la inflación continuaría mostrando resistencia para ubicarse en niveles considerablemente inferiores al 2% mensual.

El dólar y las elecciones, entre los principales riesgos

De cara a 2027, JP Morgan identificó dos períodos con factores específicos que podrían presionar sobre los precios. Durante el primer trimestre, el banco estimó una inflación promedio del 1,8% mensual. Entre los elementos que explicarían esa evolución mencionó el posible impacto del fenómeno climático de El Niño sobre los alimentos y la concentración de aumentos en las tarifas de servicios públicos regulados.

Para el segundo semestre, en cambio, proyectó un promedio del 1,9% mensual, principalmente por la volatilidad cambiaria que podría producirse durante el proceso electoral.

La entidad consideró que las variaciones del dólar podrían trasladarse a los precios de los bienes comercializables internacionalmente, especialmente aquellos que dependen de insumos importados o tienen referencias de valor en moneda extranjera.

La diferencia entre las estimaciones privadas y las metas oficiales

Las previsiones de JP Morgan contrastaron con las proyecciones incluidas por el Gobierno de Javier Milei en el proyecto de Presupuesto 2027.

El documento oficial contempló una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027, equivalente a una variación promedio mensual inferior al 1,5%.

Además, el Presupuesto estableció una inflación promedio anual del 21,1%, indicador que compara el nivel medio de precios de 2027 con el correspondiente a 2026.

La diferencia entre ambas estimaciones mostró las dificultades que podría enfrentar el proceso de desinflación durante el próximo año, especialmente ante eventuales movimientos del tipo de cambio.

Qué podría pasar con los precios durante 2027

El escenario planteado por JP Morgan coincidió, en términos generales, con las expectativas de distintas consultoras privadas que anticiparon una reducción gradual de la inflación, aunque sin cambios pronunciados en el corto plazo.

El banco señaló que el comportamiento del dólar será determinante para evaluar la evolución de los precios, publicó NA. Una mayor demanda de divisas o episodios de incertidumbre financiera podrían generar presiones adicionales sobre el índice inflacionario.

En este contexto, las elecciones presidenciales de 2027, la política cambiaria y los ajustes de tarifas aparecen como variables centrales para determinar si Argentina logra profundizar la desaceleración inflacionaria o mantiene registros cercanos al 2% mensual.