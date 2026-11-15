Riesgo país en Argentina: advierten que su suba frena el crédito a empresas y afecta la economía

El riesgo país alcanzó los 830 puntos básicos y encareció el financiamiento externo. Un informe del Banco Provincia señaló que el crédito en dólares a empresas cayó hasta un 35% sin contar a YPF, mientras el Banco Central redujo sus compras de divisas.
El riesgo país en Argentina alcanzó los 830 puntos básicos y comenzó a afectar el financiamiento de las empresas y la recuperación económica, según advirtió un informe del Banco Provincia. Aunque el incremento del indicador no provocó una suba significativa del dólar, el estudio señaló que el encarecimiento del crédito externo redujo el ingreso de divisas y las posibilidades de inversión privada.
El indicador elaborado por JP Morgan pasó de 410 puntos básicos durante la primera semana de julio a 830 a mediados de noviembre, después de alcanzar un máximo de 900 puntos a comienzos del mes.
Esta evolución, sumada al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, elevó la tasa de interés de los títulos públicos argentinos del 9% al 13,5%. Según el informe, estos niveles dificultaron el acceso del Gobierno al financiamiento internacional.
El impacto del riesgo país en el crédito a empresas
Uno de los principales efectos identificados fue la reducción del financiamiento corporativo en dólares. La suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios cayó un 20%, desde US$2.700 millones mensuales entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre.
La contracción fue mayor al excluir las operaciones de YPF. En ese caso, el financiamiento descendió de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales, lo que representó una caída cercana al 35%.
"Las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana", sostuvo el Banco Provincia.
El Banco Central redujo sus compras de dólares
El informe también advirtió sobre una desaceleración en la acumulación de divisas. Durante el primer semestre, el Banco Central había comprado un promedio de US$1.900 millones mensuales, mientras que entre agosto y octubre esa cifra descendió a US$880 millones.
Según la entidad, la caída no respondió a una menor liquidación del sector agroexportador, que aumentó de US$2.300 millones a casi US$3.000 millones mensuales, de acuerdo con CIARA-CEC.
Tampoco se explicó por un incremento significativo en las compras de dólares de personas físicas, que pasaron de US$2.300 millones a US$2.600 millones mensuales. El estudio vinculó parte de la desaceleración con el menor ingreso de financiamiento corporativo.
Las tasas de interés condicionan la recuperación económica
A diferencia de otros episodios de tensión financiera, el dólar solamente aumentó un 3,5% entre julio y octubre, frente a una inflación acumulada superior al 8%. Esto produjo una apreciación del tipo de cambio real multilateral del 2,5%.
En paralelo, el Tesoro redujo su tasa de renovación de deuda en pesos, conocida como roll-over, del 115% al 105%, con el objetivo de absorber menos liquidez y favorecer la disponibilidad de dinero.
Sin embargo, el Banco Provincia advirtió que "la búsqueda simultánea de controlar precios y cantidades del dinero imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias".
El próximo vencimiento de deuda
El informe señaló que el próximo desafío financiero llegará el 9 de enero de 2027, cuando el Tesoro deberá afrontar pagos de capital e intereses por US$4.300 millones correspondientes a bonos Bonares y Globales, publicó NA.
Según el análisis de la entidad, la persistencia de un riesgo país elevado encarece el financiamiento público y privado, limita las posibilidades de inversión y podría demorar la recuperación de la actividad económica.