La medida alcanza a todas las presentaciones del gel Sanicol. ANMAT detectó contaminación microbiológica, irregularidades en el rotulado y deficiencias en los controles de fabricación.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución del gel neutro marca Sanicol en todo el territorio nacional, luego de detectar contaminación bacteriana en distintos lotes del producto.
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 7368/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La prohibición comprende todas las presentaciones, lotes, fechas de vencimiento y contenidos netos del producto.
La investigación comenzó a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que informó sobre la presunta contaminación de diferentes lotes del gel con bacterias pertenecientes al complejo Burkholderia cepacia. El establecimiento utilizaba el producto como medio de transmisión en prácticas ecográficas.
Detectaron contaminación en cinco lotes
Durante las actuaciones, ANMAT recibió una segunda notificación del Hospital Francisco Javier Muñiz, relacionada con la presunta presencia de Burkholderia contaminans en otro lote del producto.
Posteriormente, la empresa Alcofrac SA, titular del registro del gel, presentó informes de análisis microbiológicos correspondientes a cinco lotes identificados como L290N, L295N, L351N, L346N y L284N.
Los resultados determinaron que todas las muestras analizadas superaban los límites microbiológicos establecidos para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos totales.
Además, los cinco lotes presentaron colonias compatibles con el complejo Burkholderia cepacia, cuya identificación fue confirmada mediante espectrometría de masas.
Irregularidades en el rotulado y la fabricación
La investigación también permitió establecer que el producto había sido comercializado con un rotulado diferente al presentado originalmente para su inscripción como cosmético.
Según la disposición, el gel se encontraba registrado como producto humectante y lubricante para pieles sanas. Sin embargo, algunas unidades se comercializaban con la indicación “Gel apto para ultrasonido”, que promovía un uso médico no autorizado para esa categoría.
ANMAT señaló que los productos destinados a prácticas médicas o ecográficas no pueden registrarse ni comercializarse bajo la normativa correspondiente a cosméticos.
Durante una inspección al establecimiento fabricante también se detectaron deficiencias en los registros de elaboración, envasado y etiquetado, además de la ausencia de documentación sobre determinados controles microbiológicos.
El organismo identificó irregularidades en el circuito de agua desmineralizada, que podían comprometer las condiciones sanitarias de producción.
Prohibición nacional y sumario sanitario
Como parte de las medidas preventivas, ANMAT había ordenado previamente la inhibición de la elaboración, comercialización y distribución del producto, además de su retiro del mercado.
El 9 de octubre de 2026, el organismo había publicado una alerta dirigida a centros de salud y establecimientos de diagnóstico médico que pudieran estar utilizando el gel.
Con la nueva disposición, se formalizó la prohibición de uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el país.
Asimismo, ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario contra la empresa Alcofrac SA y quien ejerza su dirección técnica, por presuntos incumplimientos de la legislación sanitaria y de las normas de buenas prácticas de fabricación.