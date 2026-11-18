El paranaense Martiniano Dato fue incluido en la lista de 24 jugadores que presentó Pablo Prigioni para la quinta ventana de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. La Selección Argentina recibirá a Bahamas y Canadá en Zárate.

La nómina es preliminar. De ese grupo saldrá el plantel definitivo que comenzará a entrenarse en la ciudad bonaerense la próxima semana, antes de los dos compromisos.

Dato, de 22 años, se desempeña como alero en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Su inclusión en la lista llega en la temporada en la que asumió la capitanía del actual campeón de la Liga Nacional de Básquet.

Cuándo juega Argentina ante Bahamas y Canadá

El primer partido se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21:40 ante Bahamas. El encuentro tendrá lugar en el Espacio DAM de Zárate, sede de los dos compromisos de la Argentina en esta ventana.

El equipo de Prigioni cerrará su participación el domingo 29 de noviembre a las 18:10, cuando reciba a Canadá. Ambos partidos se jugarán con tres días de diferencia.

En la Argentina, los encuentros se podrán ver en vivo por TyC Sports y DSports. La transmisión internacional estará disponible a través de Courtside 1891 en DAZN.

El presente de Martiniano Dato en Gimnasia

Martiniano Dato llegó al club de Comodoro Rivadavia para la temporada 2023/24 y fue parte del plantel que conquistó la Liga Nacional. Tras ese título, quedó al frente del equipo dirigido por Pablo Favarel.

El alero asumió la capitanía luego de las salidas de Mauro Cosolito y Federico Grun, quienes habían cumplido esa función en la campaña anterior. “Tengo el orgullo de comunicarles que voy a ser el capitán del ‘Verde’ para esta temporada”, expresó al anunciarse la decisión.

Además de defender el título local, Gimnasia tiene previsto disputar en diciembre la primera fase de la Basketball Champions League Americas. Antes de ese compromiso, Dato aguarda la confirmación de la lista definitiva de la Selección Argentina.