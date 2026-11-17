La Selección argentina dominó el amistoso ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. Franco Mastantuono y Alexis Mac Allister marcaron en el segundo tiempo. Nicolás Paz y Julián Álvarez marcaron dos goles cada uno para establecer una contundente ventaja en el primer tiempo.
La selección Argentina goleó 7 a 0 a Costa Rica por un amistoso internacional disputado en estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo el dominio del partido tras acabar el primer tiempo con dos goles de Nicolás Paz y dos de Julián Álvarez.
Primeros cambios en el equipo argentino. Julián Álvarez no ingresó al segundo tiempo y fue sustituido por José "El Flaco" Lopez en el puesto de centro delantero. Además salieron Nicolá Paz por Franco Mastantuono y Gonzalo Montiel por Agustín Giay
Argentina continuó dominando el encuentro en el segundo tiempo y amplió la goleada ante Costa Rica. Tras una primera oportunidad que fue contenida por el arquero Patrick Sequeira, Franco Mastantuono aprovechó un preciso pase filtrado de Máximo Perrone hacia el sector derecho del área y definió de primera para establecer el 5 a 0.
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Lionel Scaloni realizó una nueva modificación en la Selección argentina: Thiago Almada ingresó en reemplazo de Enzo Fernández, una de las figuras del primer tiempo por su participación en varias jugadas que terminaron en gol. Argentina mantuvo una contundente ventaja de 5 a 0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Pese a la amplia diferencia, los dirigidos por Lionel Scaloni mantuvieron la presión ofensiva y generaron nuevas situaciones de peligro. En aquel momento, el entrenador realizó dos modificaciones: Mariano Troilo ingresó por Lisandro Martínez y tuvo su debut en la Selección mayor, mientras que Nicolás Tagliafico reemplazó a Román Vega.
A los 17 minutos del segundo tiempo, Mariano Troilo, quien ingresó por Lisandro Martínez y debutó en la Selección mayor, sorprendió al proyectarse al área rival. Tras combinar con Franco Mastantuono, el defensor sacó un potente zurdazo que se desvió en un rival y salió por encima del travesaño.
Con Argentina en ventaja por 5 a 0, José Manuel López también buscó convertir su gol y participó activamente de las jugadas ofensivas. Por su parte, Máximo Perrone aprovechó su oportunidad como titular y se destacó en la circulación de la pelota y la construcción del juego del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
A los 70 minutos, Aaron Anselmino ingresó en reemplazo de Facundo Medina y tuvo su debut en la Selección argentina mayor. Además, Lionel Scaloni dispuso el ingreso de Giuliano Simeone por Gianluca Prestianni, en un encuentro ampliamente dominado por el conjunto nacional.
La Selección argentina amplió la diferencia ante Costa Rica con un gol de Alexis Mac Allister. El mediocampista recuperó la pelota en campo rival e intentó habilitar a Franco Mastantuono, pero el pase rebotó en un defensor. El balón volvió a quedarle a Mac Allister, quien amagó, dejó a su marcador en el suelo y definió para establecer el 6 a 0.
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La Selección argentina amplió su ventaja ante Costa Rica con otro gol de Franco Mastantuono, quien convirtió su segundo tanto de la noche. El juvenil combinó con Giuliano Simeone por el sector derecho y, tras una pared, encaró hacia el centro para acomodarse sobre su pierna izquierda. Desde allí, sacó un potente remate bajo al primer palo que el arquero Patrick Sequeira no logró contener, estableciendo el 7 a 0 para el equipo de Lionel Scaloni.
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