La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) N°32 “Vicecomodoro Falconier”, ubicada en calle Racedo 170 de Paraná, realizó su muestra anual bajo el lema “Sentir, pensar y crear a partir de las emociones”. La propuesta reunió producciones de distintas áreas educativas y permitió conocer el trabajo que desarrollaron los estudiantes durante el año. Además, la institución destacó el funcionamiento de un espacio de cuidado infantil que busca facilitar la continuidad de los estudios secundarios.

La actividad se desarrolló en el establecimiento donde funciona la escuela Quiroz, que durante el horario nocturno recibe a jóvenes y adultos que buscan completar su formación. La rectora, Mara, explicó a Elonce que la muestra reflejó el compromiso de los estudiantes y el abordaje interdisciplinario de una temática vinculada con sus experiencias cotidianas.

“Es una escuela de jóvenes y adultos, una población que tiene su propia dinámica. Esta muestra, que trabaja sobre las emociones, demuestra que el saber se puede crear desde distintos lugares. Los estudiantes se comprometieron mucho y lo manifiestan en cada una de sus producciones”, expresó.

Las emociones como eje de aprendizaje

La exposición reunió trabajos de geografía, biología, ciencias naturales, lengua y literatura, entre otras disciplinas. Cada espacio curricular abordó las emociones desde diferentes perspectivas, mediante ilustraciones, experiencias, producciones escritas y actividades artísticas.

La rectora detalló cómo se desarrollaron algunas de las propuestas. “En geografía se trabajó sobre qué emociones les producían a los estudiantes los distintos espacios de su recorrido urbano. Desde las ciencias naturales se abordaron las plantas y los efectos que producen en las emociones, aquellas que tranquilizan y aquellas que pueden alterarnos”, explicó.

La literatura también tuvo un lugar destacado, con producciones poéticas destinadas a explorar la expresión de sentimientos. A su vez, la institución incorporó actividades corporales a través de su propio ballet.

“Tenemos un ballet estable que formamos en la escuela, donde trabajamos las emociones con el cuerpo. El cuerpo también es una manera de expresar las emociones”, señaló la directora.

Un espacio para cuidar a los hijos mientras sus padres estudian

Una de las principales novedades de la institución fue la incorporación del Espacio de Infancias Cuidadas, que comenzó a funcionar en agosto y está destinado a los hijos de estudiantes y trabajadores de la escuela.

La responsable del espacio, Valeria Milano, explicó a Elonce que la iniciativa permitió brindar acompañamiento a las familias durante el horario de cursado.

“El jardín está funcionando desde agosto y se llama Espacio de Infancias Cuidadas. Es justamente un espacio para los hijos de estudiantes y personal de la escuela, para que puedan venir a cursar y sepan que los chicos van a estar bien cuidados, con muchos juegos”, comentó.

La propuesta surgió como respuesta a una de las dificultades que enfrentan quienes intentan finalizar la escuela secundaria mientras trabajan y tienen responsabilidades familiares.

Desde la institución explicaron que muchos estudiantes desarrollan actividades laborales durante el día y deben cuidar a sus hijos por la noche, una situación que en algunos casos retrasa la finalización de sus estudios.

“Muchos de nuestros estudiantes trabajan durante todo el día y a la noche tienen que cuidar a sus hijos. Esa es una de las razones por las cuales algunos postergan terminar la escuela secundaria. Lo que ofrecemos es un espacio donde puedan cuidar a sus hijos mientras vienen a cursar”, destacó la rectora.

Inscripciones abiertas y pedido de donaciones

La ESJA N°32 informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen completar sus estudios secundarios. La institución invitó especialmente a jóvenes y adultos con hijos a conocer el nuevo servicio de cuidado infantil.

También adelantó que para el próximo año proyectan desarrollar actividades que vinculen el espacio de infancias con las distintas materias de la escuela.

“Queremos incorporar al jardín en proyectos interdisciplinarios. Por ejemplo, que estudiantes de Lengua y Literatura vayan a leerles cuentos a los chicos, para generar propuestas que vinculen a toda la escuela”, explicaron.

Por otra parte, solicitaron colaboración de la comunidad para continuar equipando el espacio, que comenzó a funcionar con recursos limitados.

Muestra anual de la escuela de adultos "Vicecomodoro Falconier"

“Como el Espacio de Infancias Cuidadas es nuevo, cualquier donación es bienvenida. Necesitamos libros, bibliotecas, mobiliario, ventiladores. Estamos empezando de cero, con mucho esfuerzo”, señalaron.

Las personas interesadas en inscribirse o colaborar con donaciones pueden acercarse a la ESJA N°32 “Vicecomodoro Falconier”, en Racedo 170 de Paraná.