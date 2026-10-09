El Municipio definió acciones para prevenir riesgos ante lluvias intensas

Este jueves se reunió el Comité Técnico de Emergencia (CTE) en la Casa de la Costa, con el propósito de evaluar las acciones desarrolladas y definir nuevas medidas de prevención y respuesta frente a posibles contingencias climáticas.

Las intervenciones alcanzan medidas estructurales en mejoramiento de calles, desagües pluviales, arroyos y cauces, además del manejo de residuos, el arbolado urbano y las redes sanitarias; y medidas no estructurales de definición de protocolos, capacitaciones, sensibilización, comunicación, rondas sanitarias, fumigaciones, simulacros, registro único de auxiliares de la protección civil y demás relaciones con la comunidad.

Durante el encuentro, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle, se evaluó el trabajo que se viene realizando en este último período del año con recursos municipales para atender las contingencias climáticas y el impacto que podría tener El Niño sobre la ciudad.

El coordinador del Comité, Xavier Bilbao, destacó que el temporal registrado durante la noche del miércoles “dejó en evidencia la capacidad operativa del Municipio, que pudo dar una rápida respuesta ante las lluvias y las fuertes ráfagas de viento”. En ese sentido, explicó que, a partir del diagnóstico realizado, “se fortaleció el plan de acción que vamos a llevar adelante durante este período, que comenzó a fines de septiembre y se extenderá hasta noviembre”.

Asimismo, precisó que el CTE “definió una serie de intervenciones prioritarias, entre ellas siete acciones destinadas a mitigar los impactos, en el marco del programa que denominamos Saneamiento Hídrico de Emergencia, y otras nueve orientadas al fortalecimiento de los equipos municipales para mejorar la atención de contingencias”, y agregó: “Estas medidas permitirán afrontar eventos climáticos de características superiores o más exigentes que el registrado anoche, de manera que podamos atender a la ciudadanía de la mejor manera posible y seguir minimizando riesgos”.

El plan integral contempla tanto intervenciones estructurales como medidas de prevención y organización comunitaria. Entre las primeras se encuentran el mejoramiento de calles, la limpieza y el mantenimiento de desagües pluviales, arroyos y cauces, además de acciones sobre el arbolado urbano, la gestión de residuos y las redes sanitarias.

En paralelo, se trabaja en la actualización de protocolos de emergencia, la capacitación de equipos, la sensibilización de la población, la realización de simulacros y el fortalecimiento del Registro Único de Auxiliares de la Protección Civil, junto con otras iniciativas destinadas a mejorar la articulación con la comunidad.

Prevención sanitaria

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que durante la reunión “se presentaron los primeros resultados del relevamiento que se está realizando en las zonas más susceptibles de ser afectadas, correspondientes a las áreas programáticas de cinco Centros de Atención Primaria de la Salud”.

Además, informó que “se avanza con la vacunación doble adultos y el control de los carnets de vacunación de niñas y niños, como parte de las acciones preventivas destinadas a proteger a la población frente a los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones”.

En ese marco, la funcionaria recomendó a los vecinos “mantener actualizado el calendario de vacunación y adoptar medidas de protección personal, especialmente ante el contacto con agua acumulada o potencialmente contaminada”.

“Recomendamos a quienes no se vacunaron que lo hagan y que, ante situaciones de anegamiento, utilicen botas y guantes. En caso de no contar con estos elementos, pueden recurrir a bolsas o nylon grueso para proteger las manos y los pies y reducir el riesgo de contraer enfermedades como la leptospirosis”, explicó. La profesional de la salud, también remarcó la importancia de verificar que el agua destinada al consumo sea potable y de profundizar las tareas de descacharrización en los hogares.

Por otro lado, advirtió que “el fenómeno climático puede favorecer la proliferación de mosquitos, entre ellos el Aedes aegypti, transmisor del dengue. Por eso es fundamental eliminar los recipientes que puedan acumular agua y mantener limpios los patios y espacios exteriores”.

Obras, coordinación y asistencia

Ante la posibilidad de períodos de lluvias intensas, el Municipio profundiza los trabajos de prevención y saneamiento en distintos puntos de Paraná. El objetivo es minimizar los riesgos y la exposición de los vecinos a dichos riesgos, a partir de la mejora del escurrimiento del agua, reducir los riesgos de anegamientos y desbordes, prevenir accidentes y atender sectores especialmente vulnerables.

Entre las intervenciones que ya se encuentran en ejecución se destacan las tareas de saneamiento hídrico de emergencia en barrio Francisco Ramírez y en Anacleto Medina, sobre calle Zárate al final. También se trabaja en distintos sectores de la red de drenaje y en el reacondicionamiento de cauces y taludes.

En materia de desagües pluviales, se realizan tareas de limpieza periódica para mejorar la capacidad de drenaje y se intervienen puntos específicos que requieren obras de saneamiento.

También avanzan obras de canalización y estabilización de cauces y taludes. Se interviene el arroyo Colorado, en el tramo comprendido entre Don Bosco y Cabildo Abierto, para prevenir derrumbes y reducir riesgos sobre viviendas. En el arroyo Las Viejas, entre Uranga y el río, se ejecutan trabajos orientados a minimizar desbordes y mejorar las condiciones de saneamiento.

Más capacidad de drenaje y menos residuos en los arroyos

La estrategia también contempla el vínculo entre la gestión de residuos y el funcionamiento de la red de drenaje. El Municipio lleva adelante la limpieza de microbasurales ubicados en el entorno de arroyos y desagües pluviales, con el objetivo de evitar que los residuos obstruyan el escurrimiento y agraven situaciones de anegamiento.

Calles preparadas para la contingencia

El plan de prevención incluye también el mantenimiento de la trama vial. A través del programa Calle a Calle, se ejecutan tareas de mejoramiento de arterias no pavimentadas y se trabaja en una cobertura ágil de baches y aperturas que puedan producirse antes o después de una contingencia climática. Estas intervenciones buscan sostener la conectividad y, al mismo tiempo, reducir riesgos para la circulación durante y después de episodios de lluvias intensas.

Arbolado y prevención de riesgos

Otro de los componentes del plan está relacionado con el mantenimiento del arbolado urbano, especialmente en ejemplares de gran porte y en aquellos sectores donde el residuo verde puede afectar el funcionamiento de los desagües. El Municipio trabaja en un protocolo específico para la poda de árboles de gran porte y la gestión de los residuos derivados de estas tareas. La intervención apunta a reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad en la vía pública.

Monitoreo y estudios de alternativas en zonas vulnerables

El esquema de emergencia contempla además obras de saneamiento hídrico en sectores identificados como vulnerables. Se encuentran en distintas etapas de ejecución o relevamiento intervenciones en 25 de Junio, avenida Ejército y Crausaz, avenida Almafuerte y Gobernador Crespo, arroyo Colorado y Blas Parera, y arroyo Antoñico y Gálvez.

También se prevé el dragado de la toma de agua, con el objetivo de reducir la exigencia sobre los sistemas de bombeo durante situaciones de mayor demanda.

A esto se suman trabajos para la reparación y adecuación de redes sanitarias en zonas vulnerables, destinados a sostener servicios esenciales y disminuir riesgos asociados a la saturación del suelo.

El Municipio trabaja de manera anticipada frente a posibles eventos climáticos, con una estrategia que combina prevención, planificación, obras y presencia territorial. En este contexto, el escenario de contingencia climática requiere fortalecer todos los componentes que intervienen eión, con acciones en ejecución y nuevos proyectos preparados para atender los puntos más sensibles de la ciudad frente a posibles lluvias intensas.