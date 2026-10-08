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Tras el derrumbe del muro del Club Peñarol, su presidente pidió ayuda: "No tenemos presupuesto"

El presidente del Club Atlético Peñarol, Jorge Montenegro, habló con Elonce sobre las dificultades económicas para reparar los daños que dejó el temporal. Buscan materiales para reconstruir el cerramiento y poder disputar el partido previsto para el fin de semana.

8 de Octubre de 2026
Club Peñarol de Paraná pide ayuda para reconstruir su muro.
Club Peñarol de Paraná pide ayuda para reconstruir su muro. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El presidente del Club Atlético Peñarol, Jorge Montenegro, habló con Elonce sobre las dificultades económicas para reparar los daños que dejó el temporal. Buscan materiales para reconstruir el cerramiento y poder disputar el partido previsto para el fin de semana.

El Club Atlético Peñarol de Paraná busca ayuda para reconstruir su muro perimetral, luego de los daños provocados por el temporal del miércoles. Su presidente, Jorge Montenegro, expresó su preocupación por la situación económica de la institución y explicó cómo avanzarán con las reparaciones.

 

Jorge Montenegro, presidente del club (Elonce)
Jorge Montenegro, presidente del club (Elonce)

 

"Estamos tristes por lo que pasa. Se nos volvió a caer parte de la estructura del tapial de calle Durán. Ya venía medio sentido, pero se terminó de caer. Fuera de la amargura, hay que seguir trabajando", manifestó Montenegro a Elonce.

 

 

El dirigente señaló que integrantes de la comisión directiva y colaboradores consiguieron una topadora para retirar los escombros. Además, anticipó que intentarán colocar chapas de manera provisoria, ya que actualmente no disponen de recursos para una reconstrucción definitiva.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

El pedido de ayuda del presidente del Club Peñarol

 

"No tenemos presupuesto y no sé cómo lo vamos a afrontar. Vamos a seguir haciendo trámites y notas para ver si podemos conseguir alguna ayuda", reconoció Montenegro.

 

En ese sentido, aclaró que la principal necesidad es conseguir materiales de construcción. "No quiero plata, pero sí me gustaría que nos faciliten los materiales y yo me pongo a trabajar", aseguró.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

El presidente explicó que la institución sostiene sus actividades con cuotas mínimas, destinadas principalmente a cubrir gastos de electricidad, mantenimiento y participación deportiva. Pese a las dificultades, confía en el acompañamiento de los hinchas para acondicionar el predio antes del partido de Primera División del fin de semana.

 

 

Los robos que complicaron aún más la situación

 

Montenegro recordó que, hace aproximadamente un mes, el club sufrió dos robos consecutivos de cableado, que afectaron las torres de iluminación, el gimnasio y el quincho. "Uno arregla una cosa y le pasa otra", lamentó.

 

 

También advirtió sobre un poste deteriorado cercano a las instalaciones, por el cual ya presentaron un reclamo ante la incertidumbre sobre qué organismo debe intervenir.

 

Finalmente, destacó el compromiso de quienes colaboran con el club de barrio. "Vamos a seguir metiéndole ganas. No queda otra, hay que seguir trabajando", concluyó.

 

 

Cedieron columnas y parte de un antiguo muro del Club Peñarol

Temas:

Club Peñarol Solidaridad temporal en Paraná robos Mantenimiento
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