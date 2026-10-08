Se mantiene alerta amarilla por tormentas en cinco departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 8 de octubre, que abarca cinco departamentos del norte de Entre Ríos. La advertencia rige durante la mañana para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Según el organismo nacional, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante estas condiciones, se recomienda evitar circular por calles anegadas, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

¿Qué se espera para el resto del país?

En el periodo que va del jueves 8 al domingo 11, la zona más comprometida será el norte del Litoral, especialmente por lo que pueda seguir sucediendo entre jueves y viernes en la región con la presencia de lluvias torrenciales y tormentas fuertes a severas. Según Meteored, en Misiones, el este de Formosa y el norte de Corrientes, podrían precipitar de 80 a 130 mm.

Una segunda zona de mayor afectación probablemente sea Cuyo, específicamente en Mendoza y San Juan, donde la convergencia de humedad en capas bajas al pie de la cordillera de los Andes podría fomentar lluvias frecuentes con valores acumulados significativos que podrían superar los 50 mm de manera localizada.

En la Costa Atlántica de Buenos Aires toda la semana continuará muy lluviosa y ventosa.

Pero también seguirán las lluvias intermitentes en todo el norte de la Patagonia, el noroeste argentino y la región central de Argentina, con valores acumulados que en general se ubicarían entre 5 y 30 mm.

Una mención especial cabe para la Costa Atlántica bonaerense, donde se prevén lluvias prácticamente persistentes hasta el domingo con intensidad leve a moderada, en combinación con fuertes vientos del este y luego del sur que dejarían ráfagas de 50 a 70 km/h.

Pronóstico para la ciudad Paraná

En tanto, para Paraná, el SMN anticipa una jornada inestable durante las primeras horas de este jueves, con tormentas en la madrugada y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

De acuerdo con los datos publicados por el organismo, la temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima alcanzará los 21°C. Durante la mañana, tarde y noche se espera cielo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

El viento soplará con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día, mientras que por la noche podría disminuir a valores de entre 13 y 22 kilómetros por hora, según las franjas horarias informadas.

Qué se espera para el viernes y el fin de semana largo

Para el viernes 9 de octubre, el SMN prevé en Paraná una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C. La jornada comenzaría con cielo mayormente nublado, mientras que durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El sábado 10 de octubre se presentaría con mejores condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarían entre los 13°C y los 19°C. La probabilidad de precipitaciones sería baja, de entre el 0% y el 10%.

Para el domingo 11, el organismo anticipó una mínima de 14°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y condiciones más soleadas hacia la tarde. No se prevén precipitaciones para esa jornada.

El lunes 12 de octubre, feriado nacional, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 19°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

En tanto, el martes 13 y miércoles 14 las temperaturas máximas alcanzarían los 21°C, con mínimas de 12°C y 15°C, respectivamente. Para ambas jornadas se anticipan condiciones de nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.