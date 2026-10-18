Inundaciones en el Litoral: el Paraná sigue creciendo y aumenta la cantidad de evacuados

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas provincias del Litoral argentino, donde el avance del agua provocó evacuaciones, restricciones en zonas costeras y complicaciones en la circulación. En Corrientes, el Paraná alcanzó los 6,91 metros y quedó a solo nueve centímetros de la cota de evacuación, mientras que las autoridades anticiparon nuevas lluvias durante la semana.

La situación más comprometida se registra en Corrientes, donde localidades como Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó superaron sus respectivos niveles críticos. Según el relevamiento más reciente de Defensa Civil citado por medios locales, 646 personas debieron abandonar sus viviendas, entre 289 evacuados y 357 autoevacuados.

El incremento del caudal responde a los aportes provenientes de la alta cuenca, las precipitaciones registradas en el sur de Brasil y el río Iguazú, además de las erogaciones de la represa de Yacyretá. Las autoridades mantienen controles sobre las zonas ribereñas y recomiendan extremar las precauciones.

Corrientes: el Paraná se acerca a la cota de evacuación

En la capital correntina, la escala del puerto marcó 6,91 metros durante la mañana, después de registrar 6,89 metros en las primeras horas. El nivel de evacuación está establecido en siete metros, por lo que continúa el seguimiento permanente de su evolución.

Según informó El Litoral, la capital provincial concentró 339 autoevacuados. También se registraron familias afectadas en Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé, Paso de la Patria e Itatí.

En tanto, el puerto de Goya ingresó en etapa de alerta al alcanzar los 5,28 metros, ocho centímetros por encima de su umbral preventivo. La crecida también afecta terrenos bajos e islas cercanas, donde productores ganaderos comenzaron a evaluar el traslado de animales hacia sectores más elevados.

Chaco mantiene alerta roja por posibles inundaciones

En Chaco, el avance del río Paraná llevó a reforzar los operativos de asistencia y monitoreo en Resistencia y localidades cercanas. El Comité Provincial de Emergencia anticipó que el nivel del agua podría alcanzar los 7,50 metros en el corto plazo.

Las autoridades dispusieron alerta roja para sectores ubicados fuera del sistema de defensas, entre ellos Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas y el barrio San Pedro Pescador. También permanecen vigentes alertas naranja y amarilla en otras localidades ribereñas.

De acuerdo con Diario Chaco, se realizaron traslados preventivos hacia espacios de evacuación. Además, equipos municipales mantienen controles sobre el riacho Arazá y brindan asistencia a familias que residen en zonas vulnerables.

Entre Ríos sigue la evolución de los ríos Paraná y Uruguay

En Entre Ríos, la atención se concentra en el comportamiento de ambos ríos, especialmente en las localidades ribereñas que vienen registrando complicaciones por el aumento de los caudales.

Sobre el río Uruguay, Concordia registró evacuaciones durante la creciente. Sin embargo, los últimos pronósticos de Salto Grande anticiparon una disminución gradual de los niveles aguas abajo de la represa, aunque el estado de alerta continuará durante los próximos días.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó este domingo que el descenso será leve y lento. Además, señaló que las alturas continuarán bajando durante la próxima semana si no se producen precipitaciones imprevistas.

Misiones: habilitaron un puente, pero siguen las restricciones

En Misiones, las consecuencias de las lluvias también afectaron la circulación sobre la Ruta Nacional 12. Vialidad Nacional confirmó la habilitación completa del puente Piray Guazú, conocido como puente Banana, después de realizar nuevas inspecciones técnicas.

No obstante, el puente Paranaí, ubicado entre El Alcázar y Caraguatay, continúa con circulación alternada por un solo carril. La habilitación total dependerá de nuevos estudios sobre las condiciones de seguridad de la estructura.

Las autoridades solicitaron reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial y de las fuerzas de seguridad presentes en los sectores afectados.

Pronostican nuevas lluvias para el Litoral

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un incremento de la nubosidad durante el comienzo de la semana, luego de una jornada dominada por condiciones de tiempo relativamente estable.

Para el miércoles se esperan chaparrones en Misiones, mientras que en las demás provincias litoraleñas predominará el cielo mayormente nublado.

Hacia el jueves, la inestabilidad aumentaría en el norte misionero, con probabilidad de tormentas. Las nuevas precipitaciones mantienen la atención sobre la evolución de los ríos y las zonas afectadas por inundaciones.