Creciente del río Uruguay: el alerta continúa y actualizaron las alturas en Entre Ríos

El río Uruguay continuará en descenso durante los próximos días, aunque se mantendrá el estado de alerta en distintas localidades de la costa entrerriana. Así lo informó este domingo 18 de octubre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que difundió un nuevo reporte hidrológico con las alturas registradas y las previsiones para la próxima semana.

Según los datos proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15 horas del lunes 19 de octubre, el caudal medio diario evacuado variará entre 16.500 y 15.500 metros cúbicos por segundo. Además, se prevé que el nivel del embalse tienda a los 34,80 metros, con los vertederos abiertos.

En cuanto a las localidades ubicadas aguas abajo de la represa, el organismo anticipó que las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los 10,70 y 11 metros, respectivamente.

Qué alturas registra el río Uruguay en Entre Ríos

El informe de la CARU detalló que Colón registró una altura de 6,80 metros, por debajo de su nivel de alerta de 7,10 metros. En tanto, Concepción del Uruguay alcanzó los 5,50 metros, superando el umbral de alerta establecido en 5,30 metros.

Por su parte, la Boca del Gualeguaychú presentó una altura de 3,06 metros, por encima del nivel de alerta de 2,90 metros y próxima al umbral de evacuación de 3,10 metros.

En territorio uruguayo, Paysandú registró 5,80 metros, mientras que Fray Bentos alcanzó los 2,95 metros, de acuerdo con las mediciones correspondientes a este domingo.

Pronostican una bajante lenta durante la próxima semana

Respecto de la evolución del río, la CARU señaló que, debido al caudal de erogación previsto desde Salto Grande, "se espera un descenso leve y lento de los niveles".

Asimismo, el organismo indicó que, si no se producen precipitaciones imprevistas durante la próxima semana, las alturas aguas abajo de la represa continuarán disminuyendo.

Sin embargo, advirtió que el estado de alerta se mantendrá durante los próximos días, por lo que continuará siendo necesario seguir la evolución de los niveles en las localidades ribereñas.