El río Uruguay seguirá bajando lentamente: cómo evoluciona la situación en Concordia

El río Uruguay seguirá bajando lentamente durante los próximos días, según el informe difundido este viernes 16 de octubre por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El organismo anticipó una tendencia descendente aguas abajo de la represa de Salto Grande, aunque advirtió que los niveles de alerta podrían mantenerse en distintas localidades.

La actualización se conoce en un contexto de mejora de la situación en Concordia, donde familias que habían sido evacuadas por el avance del agua comenzaron a regresar a sus viviendas. El descenso del río permite avanzar con las tareas de limpieza y recuperación de los sectores afectados.

De acuerdo con la información comunicada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15 horas de este sábado 17 de octubre, el caudal medio diario evacuado oscilará entre 16.000 y 16.800 metros cúbicos por segundo.

Qué altura alcanzará el río Uruguay en Concordia

El nuevo pronóstico establece que las cotas máximas no superarán los 11 metros en el puerto de Concordia ni los 11,30 metros en Salto, sobre la margen uruguaya.

Asimismo, el nivel del embalse de Salto Grande tenderá a los 34,50 metros, mientras que los vertederos permanecerán abiertos. Estas condiciones forman parte de la regulación de los caudales que continúan desplazándose aguas abajo.

La CARU anticipó que la disminución de las alturas será leve y lenta, por lo que el escenario de recuperación no implica una normalización inmediata de todos los sectores afectados por la creciente.

Familias evacuadas comenzaron a regresar a sus viviendas

El descenso del río permitió que algunos vecinos de Concordia regresaran a sus hogares. Según relevó Elonce, la creciente había obligado a trasladar a unas 22 personas, pertenecientes a aproximadamente seis familias.

Sin embargo, el último informe de Defensa Civil provincial, difundido este viernes, señaló que las 22 personas continuaban registradas como evacuadas. El relevamiento ubicó al río Uruguay en Concordia en 10,86 metros, con tendencia descendente y por debajo de los 11 metros establecidos como nivel de alerta.

La CARU indicó que el caudal previsto desde Salto Grande permitirá que los niveles continúen disminuyendo, aunque el proceso será gradual y dependerá de las condiciones meteorológicas.

Qué pasará con el río Uruguay durante la próxima semana

El organismo señaló en el último informe que "de no darse eventos de precipitación imprevistos en la próxima semana, se espera que los niveles aguas abajo de la represa continúen en descenso, manteniéndose el alerta aún durante los próximos días".

En otras localidades ribereñas, la situación también permanece bajo seguimiento. Este viernes, Colón registró 6,99 metros y Concepción del Uruguay, 5,55 metros, según los datos de la CARU. En este último puerto, el nivel se mantiene por encima de la cota de alerta de 5,30 metros.

Aunque las previsiones son favorables para Concordia, el monitoreo hidrológico continuará durante los próximos días, mientras avanzan las tareas de recuperación en los barrios afectados por la creciente.