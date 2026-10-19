Buscan voluntarios para cuidar 35 gatos y dos niños en España: ofrecen alojamiento y comida gratis

Un voluntariado en España ofrece alojamiento y comida gratis a personas mayores de 26 años que estén dispuestas a cuidar 35 gatos y colaborar con la atención de dos niños. La propuesta se desarrolla en una finca ubicada en Cádiz, cerca de la costa andaluza, y requiere una dedicación aproximada de tres horas diarias.

La iniciativa fue publicada en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con familias y organizaciones que necesitan colaboración en distintas actividades. Según informó TN, los anfitriones son Jackie y Richard, una pareja de jubilados ingleses que reside en el sur de España.

(Workaway)

La propiedad tiene una superficie de media hectárea y se encuentra a unos siete kilómetros de Conil de la Frontera, una localidad turística de la costa atlántica. Los interesados deberán permanecer al menos un mes, aunque los propietarios prefieren voluntarios que puedan quedarse seis semanas o más.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La principal responsabilidad consiste en colaborar con el cuidado cotidiano de aproximadamente 35 gatos que viven en la finca. Los animales forman parte de una iniciativa de protección y rescate impulsada por Jackie, quien fundó una asociación benéfica dedicada a asistir a felinos abandonados.

Además, los voluntarios deberán ayudar algunas tardes con los dos nietos de la pareja, quienes hablan inglés y español. También podrían realizar recados ocasionales y colaborar con preparaciones sencillas de cocina o repostería.

(Workaway)

El proyecto incluye tareas relacionadas con la atención de gatitos y animales jóvenes que esperan ser adoptados. Asimismo, los anfitriones participan en acciones de esterilización de gatos callejeros para controlar la reproducción y reducir la cantidad de animales abandonados.

Qué ofrecen a cambio del trabajo

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que los voluntarios recibirán alojamiento gratuito durante su permanencia en la propiedad, además de la alimentación correspondiente.

Los participantes podrán alojarse en una pequeña casa situada en el jardín de la finca. El baño será compartido con otra persona y tendrán acceso a wifi, ropa de cama, toallas y bicicletas para desplazarse por los alrededores.

También podrán utilizar la piscina de la propiedad durante su tiempo libre. La propuesta está orientada a personas interesadas en experiencias de intercambio cultural, convivencia familiar y cuidado de animales, sin que se informe el pago de un salario.

Cuántas horas hay que trabajar por día

La organización de las tareas contempla principalmente actividades entre las 9 y las 11 de la mañana, además de aproximadamente una hora adicional durante algunas tardes de la semana.

Sin embargo, TN advirtió que las reseñas publicadas por antiguos participantes mencionan jornadas que pueden extenderse hasta el mediodía. También señalan que, en determinadas ocasiones, deben alimentar a los gatos al finalizar la tarde.

Por ese motivo, se recomienda consultar directamente con los anfitriones cuáles son las responsabilidades actuales y cómo se distribuyen los horarios antes de confirmar la participación.

Cómo postularse al voluntariado en España

Las personas interesadas deben ingresar a Workaway y buscar el perfil de Jackie y Richard, quienes publicaron la convocatoria para colaborar en su finca de Cádiz.

Para enviar una solicitud es necesario registrarse en la plataforma y contar con una membresía activa, que tiene un costo. La postulación no garantiza la aceptación, ya que los anfitriones deben evaluar cada solicitud.

La convocatoria está dirigida a mayores de 26 años que puedan comprometerse durante al menos un mes. Antes de viajar, también resulta importante verificar los requisitos migratorios correspondientes, las condiciones de alojamiento y el alcance de las tareas acordadas.