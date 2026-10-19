Mirtha Legrand reapareció tras su internación y compartió una foto familiar

Mirtha Legrand publicó su primera foto tras recibir el alta médica. Celebró el Día de la Madre junto a sus seres queridos mientras continúa recuperándose.
Mirtha Legrand reapareció públicamente tras su internación y compartió una fotografía familiar con motivo del Día de la Madre. La conductora de 99 años celebró este domingo 18 de octubre junto a su hija, nietos y bisnietos, luego de permanecer casi tres semanas internada por una neumonía bacteriana.
La diva de la televisión argentina publicó la imagen en su cuenta de Instagram y en las redes sociales de su programa. “¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, expresó en el mensaje que acompañó la fotografía.
En la imagen, Mirtha apareció sonriente y con su habitual estilo elegante. La celebración se realizó en su domicilio, donde continúa con tareas de rehabilitación bajo supervisión médica, después de recibir el alta el pasado 6 de octubre de la clínica Mater Dei.
Quiénes acompañaron a Mirtha Legrand en el Día de la Madre
La conductora estuvo acompañada por su hija Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; y sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale, hijos de Juana. También participó Amalia Idoyaga Molina, amiga cercana de la familia.
La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron mensajes de afecto y buenos deseos por su recuperación.
La fotografía fue la primera imagen pública de Mirtha Legrand desde que recibió el alta médica, luego de atravesar un cuadro de neumonía bacteriana que requirió una internación de casi tres semanas.
Juana Viale habló sobre la recuperación de su abuela
Horas antes de la publicación, Juana Viale había brindado detalles sobre la evolución de su abuela durante la emisión del programa que conduce temporalmente en su reemplazo.
“Anda muy bien, le mandamos un beso enorme. Está cada día mejor, cada día más ella, más con su temperamento hermoso que tiene”, aseguró la actriz y conductora.
Sus declaraciones llevaron tranquilidad a los seguidores de Mirtha, mientras la histórica figura de la televisión argentina continúa recuperándose en su domicilio.
Los planes para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand
Durante el programa, Juana Viale también bromeó sobre el próximo cumpleaños de su abuela, quien cumplirá 100 años el 23 de febrero de 2027.
En una conversación con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, surgió la posibilidad de realizar una celebración multitudinaria en el estadio Mario Alberto Kempes.
“En Córdoba, en el Kempes. La abuela decía: Córdoba, allá vamos”, comentó Juana entre risas.
Por su parte, Llaryora siguió la conversación y expresó: “Ya está el Kempes para los 100 años”, en un intercambio distendido que generó risas entre los invitados.
La propuesta surgió como una broma televisiva y no se anunció oficialmente ningún festejo en ese escenario.