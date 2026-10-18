Tini Stoessel canceló su show en Miami a último momento: los motivos que dio la productora

Tini Stoessel debió cancelar su presentación en Miami, Estados Unidos, prevista para el domingo 18 de octubre, cuando cientos de fanáticos aguardaban para ingresar al Kaseya Center. La suspensión se anunció a pocas horas del inicio del espectáculo y generó desconcierto entre los seguidores que habían asistido para verla en vivo.

Tras el anuncio inicial de la organización del estadio, la productora Ake Music difundió un comunicado oficial en el que explicó los motivos de la decisión y desligó a la artista de lo sucedido. Además, informó cómo se gestionarán las devoluciones del dinero de las entradas.

Por qué se canceló el show de Tini en Miami

En el comunicado, Ake Music atribuyó la suspensión al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción que habían sido solicitados previamente para realizar el espectáculo.

“Lamentamos informar que el show de TINI, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”, señaló la productora.

La empresa también aclaró que la cantante estaba preparada para presentarse y que la situación no dependía de ella ni de su equipo. “Queremos aclarar expresamente que esta situación es completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario, así como a su equipo de producción, quienes no tienen responsabilidad alguna en las circunstancias que llevaron a esta cancelación”, sostuvo.

El comunicado agregó que, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los plazos previstos. Sin embargo, no se brindaron detalles específicos sobre cuáles fueron los inconvenientes que impidieron concretar el recital.

Qué pasará con las entradas para el recital

La cancelación tomó por sorpresa a los asistentes, que se encontraban en las inmediaciones del estadio cuando se comunicó la suspensión mediante las pantallas del recinto.

El mensaje inicial del Kaseya Center indicó que el espectáculo había sido cancelado por circunstancias ajenas a la artista y al estadio, y que los compradores recibirían el reembolso a través del punto de compra original.

Posteriormente, la productora pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados y remitió a los canales oficiales de venta para consultar la información correspondiente a las entradas. Según lo informado, la devolución del dinero será automática y se realizará mediante el mismo medio de pago utilizado para la compra.

Hasta el momento, no se anunció una nueva fecha para la presentación de Tini en Miami.

La cancelación se suma a otro show suspendido de la gira Futttura

El recital de Miami formaba parte de Futttura, el espectáculo con el que Tini Stoessel propone un recorrido por distintas etapas de su carrera, desde su paso por Violetta hasta sus producciones más recientes.

La propuesta combina música, coreografías y una puesta en escena de gran despliegue, con tres actos, varios escenarios, una pantalla LED de gran dimensión y una banda en vivo.

La suspensión en Estados Unidos se produjo después de que, a comienzos de octubre, se confirmara la cancelación definitiva de otra presentación de la gira prevista para el 25 de octubre en el Arena Ciudad de México. En ese caso, las productoras involucradas también atribuyeron la decisión a causas ajenas a las empresas organizadoras.

Por ahora, la producción no informó si el recital de Miami será reprogramado ni precisó cuándo se comunicarán eventuales novedades sobre el espectáculo.