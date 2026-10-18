Charlotte Caniggia contó una experiencia paranormal en Escocia: “La casa estaba encantada”

Charlotte Caniggia sorprendió al contar una experiencia que interpretó como paranormal durante su infancia en Escocia. La influencer aseguró que escuchó a un fantasma mientras jugaba al escondite con su hermano Alex en el castillo donde vivía con su familia.

“Te juro, yo escuché una vez un fantasma, lo conté un par de veces. Un fantasma de castillo. Juro”, expresó. Según recordó, el episodio también asustó a su hermano y se sumó a otras situaciones que consideraban extrañas dentro de la propiedad.

El relato ocurrió en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, según publicó Ciudad Magazine. Allí, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió detalles de aquella etapa y de la reacción de su familia.

Mariana Nannis llamó a un cura

Charlotte Caniggia contó que su mamá decidió buscar ayuda religiosa después de los episodios que, según su versión, se registraban en la casa. “Mi mamá después llamó a un cura”, señaló ante las preguntas de los presentes.

Cuando le consultaron qué había hecho el sacerdote durante la visita, respondió: “Sí, viste, trajo agua bendita, empezó a rezar, viste esas cosas”. La influencer vinculó esa decisión con la preocupación que generaban los acontecimientos en el castillo.

También aseguró que la familia terminó dejando la propiedad. “Después nos mudamos porque se morían todos los animalitos en esa casa. Pasaban cosas muy raras”, sostuvo, como parte de su reconstrucción de lo vivido.

Los sonidos que recordaba del castillo

En su relato, Charlotte Caniggia mencionó que otras personas también habían escuchado ruidos durante la noche. Entre ellas estaban una amiga y la mujer que se ocupaba de cuidarla cuando era chica.

“Mi amiga cuando dormía y la chica que me cuidaba escuchaban campanitas a la noche. Como que pasaban cosas muy raras en esa casa”, afirmó. Esos recuerdos acompañaron su descripción de una vivienda que, según expresó, “estaba encantada”.

La estadía en Escocia formó parte de una infancia marcada por las mudanzas vinculadas con la carrera futbolística de su padre. Durante la charla, Charlotte Caniggia aclaró que ya había contado aquella historia en otras oportunidades, aunque volvió a recordarla ante los invitados del programa.