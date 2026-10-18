Las publicaciones de Pampita y la China Suárez en el Día de la Madre: "Mi vida entera"

El Día de la Madre tuvo su reflejo en las redes sociales de las figuras del espectáculo, con fotografías familiares, mensajes de cariño y publicaciones que llamaron la atención de sus seguidores. Entre los posteos más comentados estuvieron los de Pampita y la China Suárez, que compartieron momentos vinculados a la maternidad, aunque con escenas y protagonistas diferentes.

Por un lado, Pampita publicó una imagen junto a sus cuatro hijos y recibió un saludo de su expareja Roberto García Moritán, padre de la menor de ellos. Por otro, Mauro Icardi eligió dedicarle un mensaje romántico a la China Suárez durante sus vacaciones en Miami, en una publicación que también volvió a poner el foco en su vínculo con Wanda Nara.

Pampita compartió una foto con sus cuatro hijos y recibió el saludo de García Moritán

Pampita celebró la fecha con una fotografía junto a Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, sus cuatro hijos. La conductora compartió la imagen en Instagram, donde se la vio rodeada de los chicos durante una salida a un restaurante.

“Mi vida entera”, escribió la modelo junto a la postal, acompañada por emojis de corazones. La publicación recibió miles de interacciones durante las primeras horas y se sumó a los mensajes que distintas personalidades compartieron por la celebración.

Entre los comentarios se destacó el de Roberto García Moritán, su expareja y padre de Ana, quien le dedicó un breve saludo: “Feliz día, Caro”, acompañado por un corazón. El mensaje tuvo repercusión entre los seguidores de ambos, que repararon en el gesto en una fecha especial para las familias.

Mauro Icardi saludó a la China Suárez con fotos románticas

Mientras tanto, Mauro Icardi utilizó sus historias de Instagram para saludar a la China Suárez, con quien comparte unos días de vacaciones en Miami junto a los hijos de la actriz.

El futbolista publicó una fotografía en la que aparece junto a la actriz en la cama y le dedicó una frase afectuosa: “Feliz Día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo”. Luego compartió otra imagen de Suárez en un entorno natural de aguas turquesas, con un nuevo mensaje: “Te Amo”.

Las publicaciones estuvieron acompañadas por imágenes de la vida familiar durante la estadía en Estados Unidos, donde también participan Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, y Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.