La emotiva carta de la hija de Fernando Confessore tras su muerte: “Todo mi mundo se derrumbó”

La muerte del meteorólogo Fernando Confessore generó conmoción entre sus familiares, colegas y seguidores. Dos días después de su fallecimiento, su hija menor, Jimena, publicó una emotiva carta en Instagram en la que recordó a su padre, relató la esperanza que mantuvo mientras intentaban reanimarlo y expresó el dolor que atraviesa su familia.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías familiares y repasó distintos momentos compartidos con el periodista, quien trabajaba en TN y murió el viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir un paro cardíaco en su domicilio.

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido”, escribió Jimena al comienzo de la publicación.

La joven también recordó lo que sintió durante la madrugada en la que el personal médico y policial asistió a su padre. Su relato reflejó la esperanza que mantuvo hasta conocer el desenlace.

“Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, expresó.

Los recuerdos familiares y el vacío que dejó el meteorólogo

En su carta, Jimena repasó las costumbres cotidianas que compartía con su padre y que, tras su muerte, adquirieron un significado especial. Entre ellas, mencionó su humor, sus enojos, sus comidas y los asados familiares.

“Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”, escribió.

Luego enumeró aquello que extrañará de Fernando Confessore: “Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”.

La hija del meteorólogo también destacó el lugar que ocupaba su padre dentro de la familia, integrada por su esposa, Paula Franco, y sus tres hijas, Jimena, Julieta y Candela.

“Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, manifestó.

Además, señaló que las enseñanzas y las muestras de afecto de su padre permanecerán en ellas, a pesar de su ausencia.

La promesa a su mamá tras la muerte de Fernando Confessore

Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje estuvo dedicado a Paula Franco, esposa del periodista. Jimena le prometió a su padre que las hermanas acompañarán a su madre durante el duelo.

“Quedate tranquilo, pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”, escribió.

La joven también reconoció la dificultad de imaginar una vida sin él y de aprender a convivir con una ausencia tan profunda.

“No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona”, expresó.

Sin embargo, aseguró que mantendrá vivo su recuerdo en las situaciones cotidianas y en los momentos que compartieron como familia.

“Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”, agregó.

La despedida de Jimena y los mensajes de sus colegas

El cierre de la carta estuvo marcado por una última declaración de amor hacia su padre, a quien agradeció por todo lo que le dio y por el lugar que ocupó en su vida.

“Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo”, escribió.

Finalmente, resumió el dolor de la despedida con una frase: “Te voy a extrañar toda la vida”.

La publicación recibió numerosos mensajes de acompañamiento de familiares, allegados y colegas del meteorólogo. Entre ellos, el periodista Guillermo Lobo expresó: “Estoy para ustedes. Fer hubiera hecho lo mismo por mí. Sea la hora que sea”.

También comentó Diego Poggi, quien le envió un abrazo a la familia y destacó el vínculo entre sus integrantes. Las otras hijas de Confessore, Candela y Julieta, también dejaron mensajes para despedir a su padre.

Cómo murió Fernando Confessore

Fernando Confessore murió en la madrugada del viernes 16 de octubre, luego de sufrir una descompensación en su domicilio. Su esposa, Paula Franco, llamó al 911 y el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió a la vivienda.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir el cuadro.