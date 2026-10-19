Tini habló tras la cancelación de su show en Miami

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami y apuntó contra la producción: “Esto no fue un simple inconveniente técnico”, expresó.

Vale recordar que el evento fue cancelado apenas minutos antes del horario previsto para su inicio. AKE Music, la productora encargada de la gira Futttura, que ya recorrió varios países de Latinoamérica y España, había compartido un comunicado en el que explicaban que el motivo era "debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”.

Sin embargo, lo cierto es que los rumores hablan de que Tini ya estaba dentro del Kaseya Center vestida y lista para salir al escenario, uno que se hablaba que compartiría con artistas de la talla de Chris Martin y Christina Aguilera, mientras que en el público estarían su pareja, Rodrigo De Paul, y hasta Lionel Messi.

En medio de versiones cruzadas, y de que Stoessel aparentemente dejara de seguir en Instagram tanto a AKE Music como a su CEO, Aquiles Sojo, ahora compartió un mensaje en sus redes sociales en el que no precisó mayores detalles, pero dejó ver su enojo y angustia por lo sucedido.

“Miami. Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó escribiendo la artista, teniendo en cuenta que el show no será reprogramado.

Y continuó: “Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de FUTTTURA y llevar adelante el show. Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas”.

“El venue fue entregado con horas de atraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”, añadió Tini, intentando explicarle a sus fanáticos los motivos de la cancelación.

“Mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles. Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, reveló la cantante.

Y remarcó: “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron. Todos estábamos listos para salir al escenario. Los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura”.

“Más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado. Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, arremetió, deslizando internas dentro del equipo que podrían salir a la luz en otro momento.

Además, Tini comentó el motivo por el que no se reprogramará el show: “Mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí”.

“Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto. Hay cosas que puedan adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables. Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí. Lxs amo”, concluyó.