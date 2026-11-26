El Gobierno nacional prorrogó por otros 180 días la intervención de la obra social de los trabajadores rurales (OSPRERA), debido a que los avances registrados durante el proceso de normalización resultaron insuficientes para revertir las dificultades económicas, financieras y administrativas de la entidad.

La medida, oficializada este jueves mediante la Resolución 1741/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, estableció que César Augusto Lococo continuará como interventor de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, con las facultades de administración y ejecución previstas en el estatuto de la institución.

Según los considerandos de la resolución, los informes presentados por el interventor dieron cuenta de las acciones implementadas durante el proceso de normalización, así como de las dificultades y los aspectos pendientes de regularización en el funcionamiento de la entidad.

Los documentos incluyeron información sobre la situación institucional, administrativa, contable y prestacional de OSPRERA, además de cuestiones judiciales, acciones de amparo y provisión de medicamentos esenciales.

En ese contexto, la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud advirtió que, pese a los avances registrados, “la mejora observada resulta parcial y frágil, y que la situación económico-financiera de la Obra Social continúa siendo deficitaria, sin que pueda afirmarse que se haya revertido”.

La situación económica y las prestaciones médicas

La resolución detalló que durante la intervención se implementaron acciones destinadas al fortalecimiento de la red de prestadores, la disminución de la litigiosidad, el recupero de aportes y contribuciones, la depuración de las cuentas de proveedores y la modernización tecnológica.

Asimismo, Lococo informó sobre el incremento de las acciones de recupero de recursos y el inicio de las gestiones para la presentación de la planificación presupuestaria correspondiente al próximo ejercicio.

Sin embargo, el Ministerio de Salud señaló que los avances alcanzados respecto de las irregularidades detectadas en las auditorías que dieron origen a la intervención todavía resultaron insuficientes para concluir el proceso de normalización.

Cómo continuará la intervención de OSPRERA

La intervención de la obra social había sido dispuesta mediante el Decreto 127/2026, del 3 de marzo, por un plazo inicial de 180 días. En aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo facultó al Ministerio de Salud a extender la medida.

Con la nueva resolución, el interventor deberá continuar presentando informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud, con detalles sobre la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.

También deberá cumplir con la Guía de Buenas Prácticas para Interventores del Agente del Seguro de Salud, aprobada mediante el Decreto 1045/2024.

La cartera sanitaria fundamentó la prórroga en la necesidad de garantizar la estabilización del funcionamiento institucional, consolidar los avances en materia de cobertura médica para los afiliados, completar las acciones de recuperación financiera y asegurar la sostenibilidad de la obra social.