Autoridades chilenas dispusieron la destrucción de 25.035 kilos de yerba mate, la cual fue secuestrada, en su mayoría en el complejo Los Libertadores, en la frontera con Argentina.
Más de 25 toneladas de yerba mate, que habían sido decomisadas en operativos fronterizos en Alta Montaña, fueron destruidas por decisión de la Aduana Regional de Los Andes. El procedimiento incluyó más de 46 mil paquetes, distribuidos en 47 pallets.
Con esto, se liberó espacio en los depósitos del organismo. La mercadería sumaba exactamente 25.035 kilos y provenía principalmente de controles realizados en el complejo fronterizo Los Libertadores, en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina. Según informaron, los productos no tenían las autorizaciones sanitarias necesarias para su comercialización.
Debido a su deterioro, tampoco podían ser puestos a disposición mediante subastas. El operativo fue supervisado por funcionarios de la Unidad de Almacén y Subastas de la Aduana Regional, quienes acompañaron el traslado de los pallets hasta el recinto habilitado para realizar la destrucción.
El motivo de la destrucción
El director regional de la Aduana de Los Andes, Ángelo Vergara, explicó que el procedimiento se enmarca en un programa permanente destinado a reducir la acumulación de mercancías en los recintos de almacenamiento.
"Este trabajo resulta de mucha relevancia para la gestión de nuestra Dirección Regional", destacó. La autoridad explicó que "en virtud de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que modificó la Ordenanza de Aduanas, pudimos agilizar la destrucción de más de 25 toneladas de yerba mate, logrando descongestionar recintos aduaneros y evitando riesgos sanitarios".
La destrucción de mercancías es la etapa final del ciclo de fiscalización. Desde el punto de vista administrativo, estas tareas se financian con fondos propios del Servicio y se adjudican mediante licitaciones públicas a empresas especializadas, exigiendo como requisito fundamental que la disposición final de los productos sea respetuosa con el medioambiente, indica el sitio Los Andes.