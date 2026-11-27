La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, explicó que la Mesa Interdisciplinaria de Alimentación tuvo carácter consultivo y no vinculante. Aclaró que las decisiones sobre la política alimentaria y el programa de comedores corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo provincial.
La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, explicó que la Mesa Interdisciplinaria de Alimentación fue un espacio de intercambio y asesoramiento técnico para la Coordinación de Nutrición. Las instituciones que la integraron formularon recomendaciones para mejorar la política alimentaria provincial, en particular el programa de comedores. Esos aportes tuvieron carácter consultivo y no vinculante.
“La participación de las instituciones en la Mesa y las recomendaciones que hicieron no implican un aval a las decisiones del Gobierno provincial. La definición de los criterios técnicos y la implementación del programa de comedores son decisiones del Poder Ejecutivo, a través de la Coordinación de Nutrición”, precisó Berisso.
El rol de la Coordinación de Nutrición
La Mesa estuvo integrada por representantes de las universidades, del Colegio de Nutricionistas, del área de Bromatología, del Ministerio de Salud, del Consejo General de Educación y del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.
La ministra celebró la decisión del gobernador de crear por decreto la Coordinación de Nutrición durante la actual gestión. “La creación de la Coordinación nos permite empezar a profesionalizar la política alimentaria de Entre Ríos. Vamos a incorporar profesionales de la nutrición, de la bromatología y de otras disciplinas vinculadas con la alimentación, para que su conocimiento y su experiencia ayuden a definir las políticas de la provincia”, señaló.
“Valoramos y agradecemos el aporte de cada institución. Todas tuvieron plena autonomía para expresar sus opiniones y formular sus recomendaciones. La decisión final y la responsabilidad por las políticas alimentarias y nutricionales que se implementen en Entre Ríos corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo provincial”, concluyó Berisso.