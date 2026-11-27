El verano en Entre Ríos tendrá una variada oferta turística en las costas de los ríos Paraná y Uruguay. La Paz y Concepción del Uruguay presentaron sus principales atractios durante el lanzamiento oficial de la temporada 2026-2027 en Federación. Entre ellos se destacan la pesca deportiva, las termas, el enoturismo, las competencias náuticas, los carnavales y las fiestas populares, con el objetivo de potenciar la actividad turística frente al escenario que plantea la crecida de los ríos.

En el marco del lanzamiento oficial de la temporada de verano de Entre Ríos, realizado este viernes en el Parque Acuático de Federación, la secretaria de Turismo de La Paz, María Luz de Bernardo, dialogó con Elonce sobre las expectativas del sector y las alternativas recreativas que ofrece la ciudad.

“Siempre con la mejor predisposición, enfrentando la temporada que se viene más allá de este río alto”, expresó la funcionaria, quien destacó las posibilidades que ofrece el entorno natural de la localidad y las actividades previstas para los próximos meses.

La pesca deportiva, uno de los principales atractivos

A pesar de las dificultades que genera la crecida del Paraná para la actividad balnearia, De Bernardo sostuvo que las condiciones del río favorecen uno de los productos turísticos históricos de La Paz: la pesca deportiva.

“La Paz, como Santa Elena, tiene una característica: somos ciudades ribereñas, nos atraviesa el río y la pesca, que es uno de nuestros productos más antiguos, está en su mejor momento”, aseguró la secretaria de Turismo.

De Bernardo consideró que este escenario representa una oportunidad para fortalecer la llegada de visitantes interesados en las experiencias vinculadas con el río. “Trajo vida esta altura del río y estamos felices”, manifestó.

Termas, enoturismo y experiencias en la naturaleza

Más allá de las actividades relacionadas con el Paraná, La Paz cuenta con alternativas orientadas al descanso, la recreación y el contacto con la naturaleza. Entre ellas, se destacan su complejo termal y las propuestas vinculadas con la producción vitivinícola.

“Tenemos un parque termal con aguas muy buenas y, además, un complejo de enoturismo, de cabañas y viñedo, con excelentes servicios”, detalló De Bernardo.

La secretaria de Turismo resaltó que estas instalaciones se encuentran en un entorno natural que permite complementar las experiencias de los visitantes. La diversificación de los atractivos constituye una de las estrategias de la localidad para afrontar una temporada condicionada por la altura del río.

Triatlón, canotaje y competencias de aguas abiertas

El calendario deportivo será otro de los componentes destacados del verano paceño. La ciudad se prepara para una nueva edición de su tradicional Triatlón Internacional, previsto para mediados de enero, además de diferentes competencias vinculadas con los deportes acuáticos.

“Tenemos campeonatos de kayak, un campeonato de aguas abiertas entre La Paz y Santa Elena y una fecha muy importante de canotaje”, adelantó la funcionaria.

Entre las propuestas mencionó La Esmeralda, una competencia de canotaje de 16 kilómetros que reúne a más de 300 palistas de distintos puntos del país. “Más allá de que no vamos a tener playa, tenemos todas las actividades náuticas”, remarcó.

Fiestas populares y carnavales en la región

La agenda de celebraciones populares también formará parte de la oferta turística durante enero y febrero. La cercanía con otras localidades permitirá a quienes visiten La Paz acceder a diferentes espectáculos y manifestaciones culturales.

De Bernardo destacó particularmente los carnavales de Santa Elena, ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de La Paz, como una de las alternativas que podrán disfrutar los turistas durante sus vacaciones.

La funcionaria valoró la calidad de las propuestas culturales de la región y subrayó la posibilidad de combinar actividades deportivas, recreativas y gastronómicas con la participación en las celebraciones tradicionales de las localidades vecinas.

Río Nativo, una propuesta turística integrada

Durante la presentación en Federación, La Paz promocionó sus atractivos como integrante de la microrregión Río Nativo, una iniciativa que permite reunir las propuestas de diferentes destinos entrerrianos y ampliar las alternativas para los visitantes.

“Hoy estamos La Paz, Santa Elena, Villa Urquiza y María Grande, presentando toda nuestra oferta turística que pueden disfrutar los turistas estas vacaciones”, señaló De Bernardo sobre la participación regional en el lanzamiento.

Con una agenda que combina naturaleza, pesca deportiva, competencias náuticas, bienestar y celebraciones populares, La Paz se prepara para afrontar los desafíos de la próxima temporada y potenciar sus atractivos más allá de la tradicional actividad de playa.

Concepción del Uruguay anticipó su calendario de verano

Concepción del Uruguay también presentó sus propuestas turísticas en Federación, como integrante de la microrregión Caminos del Palacio. La ciudad apuesta a una amplia agenda de espectáculos, celebraciones populares, actividades culturales y atractivos naturales para recibir a los visitantes.

Entre los principales acontecimientos se destaca la Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se desarrollará del 18 al 24 de enero, con jornadas gratuitas de lunes a jueves y espectáculos musicales cuya grilla será anunciada próximamente. Además, los carnavales tendrán lugar todos los sábados de febrero.

Respecto de la actividad balnearia, desde el área de Turismo anticiparon que la Isla del Puerto estará habilitada, aunque su funcionamiento dependerá de las condiciones del río Uruguay. La oferta se complementará con museos, propuestas gastronómicas y actividades teatrales.