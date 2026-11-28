El servicio permite iniciar y seguir los trámites a distancia, mediante un perfil profesional propio, sin depender de la intermediación de las oficinas del organismo.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó una nueva modalidad digital para que los mandatarios automotores de otras provincias puedan gestionar directamente el Impuesto de Sellos correspondiente a transferencias de vehículos, prendas e inscripciones de automotores cero kilómetros. El servicio permite iniciar y seguir los trámites a distancia, mediante un perfil profesional propio, sin depender de la intermediación de las oficinas del organismo.
Hasta ahora, muchas de estas gestiones se canalizaban a través de la Representación Territorial de ATER en Buenos Aires, especialmente las vinculadas con vehículos radicados en Entre Ríos y adquiridos desde otras jurisdicciones. Allí, el personal intervenía en la generación y tramitación de los sellados.
Con la nueva herramienta, los mandatarios podrán realizar estas operaciones mediante los servicios digitales de ATER, previa acreditación de su matrícula profesional. Una vez habilitados, podrán operar durante el período autorizado y atender trámites de distintos clientes sin necesidad de solicitar una nueva habilitación por cada operación.
Para acceder, los profesionales deberán ingresar directamente al portal de ARCA e iniciar sesión con su CUIT y clave fiscal. Allí deberán dirigirse al Administrador de Relaciones de Clave Fiscal y agregar los Servicios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos. Este paso se realiza por única vez. Luego podrán ingresar a los servicios de ATER con su perfil de contribuyente y seleccionar Servicios, Trámite Mandatarios.
Deberán indicar el período durante el cual desean operar y adjuntar su matrícula profesional en formato PDF. ATER verificará su vigencia mediante los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) y notificará la aprobación o el rechazo de la solicitud a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Con la habilitación aprobada, el profesional podrá ingresar con el nuevo perfil de Dnrpa Mandatarios Extraprovinciales y utilizar Sellos Web para gestionar los sellados correspondientes a las operaciones mencionadas. El sistema permitirá cargar los datos de los intervinientes, adjuntar la documentación correspondiente e identificar al responsable del Impuesto Automotor.
Una vez acreditado el pago, ATER verificará la información presentada y, si el trámite es aprobado, el certificado de imputación correspondiente quedará disponible en el DFE.
El nuevo perfil también permite realizar el Alta de Automotores de dominios registrados parcialmente y consultar la deuda.
Esta iniciativa forma parte del proceso de digitalización y simplificación de los trámites de ATER. Además de reducir el uso de papel y agilizar los tiempos de resolución, brinda a los mandatarios mayor autonomía para actuar en representación de los contribuyentes y ampliar los servicios que ofrecen a sus clientes.
Consultas
ATER mantiene disponibles sus canales de atención para consultas sobre este nuevo servicio y otras gestiones tributarias.
Los interesados pueden ingresar al sitio oficial www.ater.gob.ar, comunicarse con el Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC) al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13, o escribir a consultas@ater.gob.ar.