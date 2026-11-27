Un incendio en Colonia Lucienville, a cercanía de Basavilbaso, consumió más de cinco hectáreas de rastrojo de trigo, afectó parte de un lote de cultivo en pie y provocó daños en postes y alambrados. El siniestro se registró alrededor de las 15 horas de este viernes y demandó un importante operativo de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso.

Se informó que el fuego se desató en la zona de las 1300, a unos ocho kilómetros al sudeste de Basavilbaso, en inmediaciones del sector conocido como las “Cuatro Bocas”, en el departamento Uruguay.

Por causas que todavía no fueron establecidas, las llamas se habrían originado a la vera de un arroyo y se propagaron rápidamente hacia un lote con rastrojo de trigo. La magnitud del incendio generó columnas de humo que podían observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Bomberos trabajaron durante casi tres horas

Ante el avance del fuego, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso se desplazaron hasta el establecimiento rural e iniciaron las tareas de extinción. Los esfuerzos se concentraron especialmente en impedir que las llamas continuaran avanzando sobre los sectores con cultivos en pie.

El operativo contó con la colaboración de productores agropecuarios y contratistas rurales, quienes aportaron maquinaria y herramientas para facilitar las tareas de los bomberos y contener la propagación del incendio hacia una superficie mayor.

Tras casi tres horas de trabajo conjunto, los efectivos lograron extinguir las llamas y evitar que los daños en la producción agropecuaria fueran mayores. Además de la superficie de rastrojo consumida, el siniestro dejó pérdidas en parte de un lote de trigo y daños en la infraestructura rural. Las causas que originaron el incendio permanecen sin establecerse.